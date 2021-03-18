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18 Mar 2021 - 15:53- Gündem G: 18 Mar 2021 - 15:57

Hürriyet: Çanakkale'deki  ruh bugün de kılavuzumuz 

Çanakkale Savaşları’nın Anadolu halkına umut, azim ve kararlılık aşıladığını belirten İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet, “Çanakkale Savaşları’ndaki inanmış ve sarsılmaz ruh bugün hepimizin kılavuzu olmaya devam ediyor.” dedi

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İzmit Belediye Başkanı Av.Fatma Kaplan Hürriyet, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “Milletimizin birlik ve beraberliğini gösteren, Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılıkla Kurtuluş Savaşı’nın meşalesini de yakan Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun bağımsızlığı ve hürriyeti söz konusu olduğunda ne denli inançlı, kararlı ve gözü kara olabileceğini ortaya koymuştur. Genciyle yaşlısıyla yaklaşık 250 bin vatan evladının canı pahasına vatan toprağını koruduğu Çanakkale Savaşları’nda yansıtılan bu yüce, inanmış ve sarsılmaz ruh bugün hepimizin kılavuzu olmaya devam ediyor. 

“ZAFER İNANANLARINDIR”

Karadan ve denizden düşman unsurlarına karşı verilen tarihin en çetin muharebelerinin sonunda Türk askerinin gücünün, yenilmezliğinin ve aynı zamanda merhametinin tüm dünyaya gösterildiği, binlerce kahramanlık hikayesinin destanlaştığı yerdir, Çanakkale. Zor koşullara ve büyük kayıplara rağmen imkansız görülenin başarıldığı, “Zafer inananlarındır” inancını yüreklere kazıyan Çanakkale Zaferi dünya tarihinde de unutulmayacak izler bırakmış, belirleyici yönüyle de günümüze ışık tutmuştur. 

ŞÜKRANLA ANIYORUZ

Bir avuç toprağını bile düşmana vermeme kararlılığındaki kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi’nde verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil dünya tarihinin akışını da etkilemiş, güç dengeleri değişmiş ve Türk Milleti’nin belirleyici ve yönlendirici gücü gözler önüne serilmiştir. 18 Mart, kutsal vatan topraklarını korumak ve bizlere bugünleri sunmak için şehitlik makamına ulaşan yüce insanları bir kere daha hatırladığımız, minnettarlığımızı, şükran duygularımızı sunduğumuz, hüzünle karışık zaferimizi kutladığımız gündür.

106.YILI KUTLU OLSUN

Büyük Atatürk’ün mukaddes vatanımızın birliğini ve bütünlüğünü perçinlediği, dünyaya kabul ettirdiği ve savaş alanındaki üstün başarıları ve komutanlığıyla halkın güvenini ve sevgisini kazandığı bu çok anlamlı zaferin yıl dönümünde büyük Türk milletimizin varlığı ve bağımsızlığı için başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Çanakkale Zaferi’nin 106.yıl dönümünü kutluyoruz.”
# İzmit

18 Mar 2021 - 15:53 - Gündem

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