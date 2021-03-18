Aygün, Fatih’te  esnafı ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan da sivil toplum kuruluşları ve esnaflarla bir araya gelerek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu bağlamda her seferinde ilçenin farklı noktalarında esnaf ziyaretlerinde bulunmaya devam ediyor. AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte bu kez Fatih Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Aygün’e Meclis Üyeleri Kenan Yalçın ve Mustafa Morgül, Fatih Mahalle Muhtarı Mutlu Karakaş, Mahalle Temsilcisi Necati Yaykın, ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları eşlik etti.

KONTROLLÜ NORMALLEŞME

Fatih Mahallesi’ndeki esnafları ziyaret eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kontrollü normalleşme sürecinde herkesin daha fazla hassasiyet göstermesi gerektiğine vurgu yaptı. Esnafların salgınla mücadele sürecindeki özverili bir çalışma sergilediğini belirten Başkan Aygün, yaptığı değerlendirmede “İlçemiz genelinde esnaf ziyaretlerimize bu akşam Fatih Mahallemizde devam ederek kıymetli esnaflarımıza konuk olup hayırlı işler temennisinde bulunduk. Çalışmalarımızla ilgili görüş alışverişinde bulunduğumuz esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza bizlere gösterdikleri samimi ilgi için tekrar teşekkür ediyorum” dedi.