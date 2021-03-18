Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
18 Mar 2021 - 15:59- Siyaset G: 18 Mar 2021 - 16:00

YRP’den Bilgili’ye ziyaret 

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Başkan Engin Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, önceki gün İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili’yi ziyaret...
mask

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Başkan Engin Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, önceki gün İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Engin Kılıç, atandığı günden beri Gebze’de yapılan uyuşturucuyla mücadele ve asayiş olaylarına hızlı ulaşımı için Bilgili’ye teşekkür ederek, “Emniyet teşkilatımızın fedakâr ve cansiperane çalışmalarının halkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır. Andemi sürecinde sorumlulukları sağlık çalışanlarımızla birlikte katlat artmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Bilgili de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sorunların çözümü için toplumun bütün paydaşları elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.
# Gebze

18 Mar 2021 - 15:59 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AKP’li Şeker’den  Koç Grubu’na teşekkür  mask
AKP’li Şeker’den  Koç Grubu’na teşekkür 
Yıldız’dan Andımız kararı tepkisi  mask
Yıldız’dan Andımız kararı tepkisi 
YRP’den Bilgili’ye ziyaret  mask
YRP’den Bilgili’ye ziyaret 
HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı mask
HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı
Özalan, Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı mask
Özalan, Gergerlioğlu'nu Genel Kurul'dan çıkarmaya çalıştı
HDP’li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu’ yorumu mask
HDP’li Bektaş'tan 'Gergerliğoğlu’ yorumu
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi mask
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
"Allah oğlumuzu bize bağışladı" mask
"Allah oğlumuzu bize bağışladı"
İl başkanları, kızını Büyükşehir’de işe sokan MHP’li Ünlü’ye tepkili mask
İl başkanları, kızını Büyükşehir’de işe sokan MHP’li Ünlü’ye tepkili

GALERİ

Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun mask
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
Yunusların denizdeki dansı mask
Yunusların denizdeki dansı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL