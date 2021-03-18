YRP’den Bilgili’ye ziyaret 

Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Teşkilatı Başkan Engin Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri, önceki gün İlçe Emniyet Müdürü Adil Uğur Bilgili’yi ziyaret etti. Ziyarette konuşan Engin Kılıç, atandığı günden beri Gebze’de yapılan uyuşturucuyla mücadele ve asayiş olaylarına hızlı ulaşımı için Bilgili’ye teşekkür ederek, “Emniyet teşkilatımızın fedakâr ve cansiperane çalışmalarının halkımıza güven ve gurur verdiği muhakkaktır. Andemi sürecinde sorumlulukları sağlık çalışanlarımızla birlikte katlat artmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Bilgili de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, sorunların çözümü için toplumun bütün paydaşları elini taşın altına koyması gerektiğini ifade etti.