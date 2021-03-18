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18 Mar 2021 - 16:00- Ekonomi G: 18 Mar 2021 - 16:02

KOTO’dan Hırvatistan açılımı 

Hırvatistan İstanbul Başkonsolosunu ağırlayan KOTO Başkanı Necmi Bulut, ‘pandemi dış pazara engel değil’ açılımını kararlılıkla sürdürdü 

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Hırvatistan İstanbul Başkonsolosu aynı zamanda İstanbul Konsolosluk Teşkilatı (ICC) Dönem Başkanı Dr. Ivana Zerec, Başkonsolos Vekili Vesna Fabris ile birlikte KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Meclis Başkanı Akın Doğan’ı ziyaret etti. KOTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz, Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Mehmet Akif Şen, Murat Barış ve KOTO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi Nurhayat Güldüren’in de yer aldığı ziyarette, iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik işbirlikleri görüşüldü. 


PANDEMİ ENGEL DEĞİL 


Ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Hırvatistan ile ticaret hacmini öncelikle 2, akabinde de 5 milyar dolara çıkarma hedefini hatırlatan Başkan Bulut, başkonsoloslukla birlikte yeni işbirliği alanları üzerine çalışmalar yürütebileceklerini söyledi. “KOTO olarak, üyelerimizi Hırvatistan pazarında aktif hale getirmeyi çok arzu ederiz” ifadelerine yer veren Başkan Bulut, pandeminin buna engel teşkil edemeyeceğini de sözlerine ekledi. 


EKONOMİK ATMOSFER


Başkanlar Necmi Bulut ve Akın Doğan’a misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Başkonsolos Zerec, iki ülke arasında olumlu ekonomik bir seyir yaşandığına dikkat çekerek, yapılacak organizasyonlara konsolosluk olarak yoğun destek sağlayacaklarını iletti. Ziyaret, Türkiye ekonomisi, Hırvatistan ekonomisi, pandeminin etkileri ve vize konularının görüşülmesiyle sona erdi. Başkan Bulut, ziyaretin sonunda Hırvat konuklarına Oda hizmet binasını gezdirerek, hizmet kabiliyeti hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

# İstanbul, destek

18 Mar 2021 - 16:00 - Ekonomi

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