Mahkeme, Karamürsel  RES Projesi’ni durdurdu 

Karamürsel’e yapılması planlanan rüzgar enerji santralinin doğaya ve çevreye zarar vereceğinden Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği, Karamürsel Osmaniye Kalkınma ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı Burhan Yılmaz, Karamürsel Çevre Derneği Başkanı Ahmet Nuri Akgüner, Mümtaz Çıkmış, Nurettin Fitoz ve İsmet Kıvanç tarafından Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’ne açtıkları durdurma davası sonuçlandı. Mahkeme, Karamürsel’de Ruzen Elektrik Üretimi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali (RES) projesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Geçtiğimiz ocak ayında şirket yöneticileri, belediye meclis üyeleri ile düzenlediği bilgilendirme toplantısında projenin çevreye herhangi bir zararı olmayacağının altını çizmişti.

BİLİRKİŞİ RAPORU AÇIKLANDI

Önceki gün sonuçlandırılan davanın dosyasındaki tüm bilgi ve belgeler ile mahkemece yaptırılan bilirkişi incelenmesi sonucunda; “Karamürsel’de yapılması planlanan RES projesi kapsamında flora ve fauna açısından PTD raporunda yapılan çalışmaların kısıtlı görüldüğü, bölgede endemik türlerin varlığının kesin olarak belirlenmesi gerektiği, ekolojik dengede gerçekleşecek tüm değişimlerin o bölgedeki mikro ve makro boyuttaki tüm hayvanlar açısından ciddi riskler oluşturacağı, RES’in kurulacağı yerin göçmen kuşların kısmen göç yolları üzerinde bulunduğunu ve çevrede bulunan halkın meydana gelen olumsuz koşullar nedeni ile bazı geçim kaynaklarının olumsuz yönde etkilenebileceği belirlenmiştir” ifadeleri kullanıldı.

“HUKUKA UYGUNLUĞU BULUNMADI”

Devamında, “12 adet rüzgar enerji santralinin tesis edileceği yerler ile yeni ulaşım yollarının yapılacağı alanların verimli orman alanında kalması ve daha sonraki tesisleşme süreci içerisinde yapılması olası müdahaleler sonucu orman bütünlüğünün bozulacağı, inşaat aşamasında çıkacak 185 bin ton toprak hafriyatının mevcut orman içinde bulunan dere ve orman içi açıklıklara dökülmesinin kaçınılmaz sonucu olarak bu alanlarda flora ve faunayı olumsuz yönde etkileyeceği, toprak altında kalan genç fidanların hayatiyetlerini kaybedeceği, toprak kayması ve erozyona sebep olabileceği, söz konusu proje alanında ayrıntılı bir inceleme ve araştırma gerektiğinden davaya konu ‘Çevre Etki Değerlendirilmesi gerekli değildir’ kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır” denildi.

BELEDİYE, “ZARAR VERMEYECEK” DEMİŞTİ

Açıklanan nedenlerle, hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, aynı kanunun ‘İvedi yargılama usulü’ başlıklı 20/A maddesi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere 12/03/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Geçtiğimiz ocak ayında Karamürsel Belediyesi tarafından Karamürsel’e yapılması planlanan RES projesinin tanıtımını da yaparak doğaya ve çevreye zarar vermeyeceğini belirtmişti.

MECLİS ÜYELERİNİ BİLGİLENDİRMİŞTİ

Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, belediye meclis üyeleri, mecliste grubu bulunan siyasi parti ilçe başkanları ve Senaiye Muhtarı’nın katıldığı RES projesi bilgilendirme toplantısı Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşmişti. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan RES projesi hakkında bilgilendirme yapan şirket yöneticileri, Senaiye (Başkiraz) Mahallesi’nin yüksek kesimlerinde yapımı planlanan 9 adet Rüzgar Türbininin koyulacağı bölgelerin, doğaya ve canlılara herhangi bir zarar vermeyeceğinin altını çizmişti. Başkanı İsmail Yıldırım, RES Projesi hakkında kendilerini bilgilendiren şirket yöneticilerine ve toplantıya katılan herkese teşekkür etmişti.