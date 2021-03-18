Yıldız’dan Andımız kararı tepkisi 

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Andımız’ın kaldırılmasına yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. Açıklamasına Andımız’ın söyleriyle başlayan Yıldız, “Andımız, Atatürk döneminde 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren okunmaya başlandı. 1972 ve 1997 yıllarında sözlerinde bazı değişiklikler yapıldı. Her sabah öğrencilerimiz, gür bir sesle söyledikleri Andımız'la birlikte derslerine başlardı. Milli kimliğimiz olan Andımızın kaldırılması, 2012 yılında gündeme gelerek ve AKP hükümetinin kararıyla önce ortaokullarda, 2013 yılında da ilkokul ile birlikte tamamen kaldırıldı” dedi.

“İKTİDAR VE KÜÇÜK ORTAĞI”

Yıldız, “Milletimizin bir adı yok mudur? Etnik ve dinsel aidiyetin ötesinde hep birlikte Türk Milleti olduğumuzu hatırlatan, ulus bilincimizi canlı tutan Andımız, ülke bütünlüğü içinde, vatan sevgisini, Cumhuriyet ideallerini içinde barındırır. İktidar ve küçük ortağı Cumhuriyet'in değerleri ve milletimizin kazanımlarıyla kavga etmek gibi beyhude çaba içinde olsalar da biz bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz. Bu mücadele, özünü her şeyden çok sevenlerle, Milletini özünden çok sevenlerin mücadelesidir” dedi.

“RAHATSIZ ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Devamında Yıldız, “Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözünden rahatsız olanlara; O rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün madalyalardaki figüründen rahatsız olanlar, bir gün yeniden o rahatsızlığı yaşayacaksınız. Sözlerimin sonunda tekrarlıyorum; ‘Tek Devlet’ değil ‘Türk Devleti’, ‘Tek Millet’ değil ‘Türk Milleti’, ‘Tek Bayrak’ değil ‘Türk Bayrağı’” ifadelerini kullandı.