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18 Mar 2021 - 16:05- Siyaset G: 18 Mar 2021 - 16:07

AKP’li Şeker’den  Koç Grubu’na teşekkür 

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Koç Grubu’nun Kocaeli Ford Fabrikası’na yapacağı 2 Milyar Euro’luk yatırım kararı bizleri memnun etmiştir” diyerek Koç Grubu’na teşekkür etti

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AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, TBMM'de düzenlemiş olduğu basın toplantısında medya temsilcileriyle bir araya gelerek ülkemiz ve Kocaeli'nin ihracatı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kocaeli’de ihracatın dinamosunun otomotiv sektörü olduğunu belirten Şeker, "Ocak-Şubat döneminde kent ihracatının yaklaşık yarısına otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar imza attı. Kocaeli’nin ev sahipliği yaptığı Ford Otosan,
Hyundai Assan, Honda Türkiye, Anadolu Isuzu ve çok sayıda tedarik firmalarının da oluşu ile otomotiv sektörü, Kocaeli’nin ihracatında ilk sırayı aldı. Söz otomotive gelmişken Koç Grubu'nun Kocaeli Ford Fabrikası'na yeni yapacakları 2 Milyar Euro’luk yatırım kararı bizleri memnun etmiştir” dedi. 

KOCAELİ YÖNETİCİLERİNE DE TEŞEKKÜR ETTİ

Şeker, “Bu yatırımla Kocaeli, Türkiye'nin batarya dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim merkezi haline gelecek. Bunun için Koç Grubu'na da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu firmalarımızın her daim yanlarında olan, kent için gerekli sosyal sorumluluk projelerinde görev alan, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’na, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’a, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler’e, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk’e, tabii ki her türlü altyapıyı yaparak, sanayicinin ve yatırımcının önünü açan, ilçe belediye başkanlarımıza, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, ve sesimiz olan siz değerli basın mensuplarına teşekkür ediyorum” dedi.
# Kocaeli, Gebze, Büyükşehir, Körfez

18 Mar 2021 - 16:05 - Siyaset

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