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18 Mar 2021 - 20:30- Siyaset

“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar”

İş vaadi ile partisinden istifa edip AKP’ye üye olan İYİ Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Muhammed Talha Gündüz, işe giremeyince yeniden yuvaya döndü. Gündüz, “Belediye başkanı ve yöneticiler, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi’ne, itfaiyeye işe sokacağız diye kandırıp bana rozet taktılar” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İYİ Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Muhammed Talha Gündüz, 14 Ekim tarihinde partisinden istifa ederek AKP saflarına katılmıştı. AKP Karamürsel İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen rozet töreninde Gündüz’e rozetini AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Baki Özdemir takmıştı. İlçe Başkanı Sait Mete’nin de hazır bulunduğu toplantıda Gündüz’ün transferi ile ilgili Özdemir, “Muhammed Talha Gündüz kardeşimizi AK Partimize üye yaptık ve parti rozetimizi taktık. Kardeşimize ailemize hoş geldin diyor, hayırlı çalışmalar yapmasını diliyorum” demişti.

“GENÇLERE VERECEĞİ HİÇBİR ŞEY YOK”

Aradan geçen süre zarfında, AKP’den iş vaadi aldığı için İYİ Parti’den istifa ettiğini ifade eden Gündüz işe giremeyince İYİ Parti’ye geri döndü. İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy geri dönüş ile ilgili, “Bundan 2 ay evvel AK Parti’nin iş vaadi söylemleriyle eski gençlik kolları başkanımızı kandırarak Kocaeli’deki bütün yerel gazetelere vererek İYİ Parti’ye zarar verebilmek adına yaptıklarını ve AK Parti’nin gençlere vereceği hiçbir şeyin olmadığını gören Muhammed Talha Gündüz, AK Parti’den istifa edip yuvasına geri dönmüştür. Tüm gençliği, sizi aldatanlarla değil meselesi memleket sevdası olan İYİ Parti’ye davet ediyoruz. Aramıza tekrardan hoş geldin. Gençliğin ve Z Kuşağı’nın tek tercihi İYİ Parti’dir” dedi. 

“BELEDİYE BAŞKANI İŞ SÖZÜ VERDİ”

Partisine geri dönen İYİ Parti İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı Muhammet Talha Gündüz gazetemize konuştu. Gündüz, “Bu süreçte AKP’den bazı arkadaşlar, belediye başkanı ve yöneticiler Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi’ne, itfaiyeye işe sokacağız diye kandırıp bana rozet taktılar. Bu dönemde bunun basınla paylaşılmasını istemedim. Rozet taktıkları fotoğrafı tüm Kocaeli basınına verdiler. 2 ay kadar içlerinde kaldım. Bu süre içerisinde gençleri iş vaadi ile kandırıp hiçbir şey yapmıyorlar. Ben de bu süreci gördüm ve tiksindim. AKP’den istifa edip İYİ Parti saflarına tekrar katıldım” dedi. 

“100 LİRA HARÇLIKLA KANDIRIYORLAR”

İş teklifinin kim tarafından yapıldığı sorusunu cevaplayan Gündüz, “Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Özel Kalem Müdürü Ferdi Gürses’in bana birebir teklifi oldu. Tek amaçları İYİ Parti’ye darbe vurmaktı. İYİ Parti’nin İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy çok sevdiğim bir ağabeyim. Şu anda çalıştığım sevkiyat işine de beni o soktu. AKP’de 100 lira, 200 lira harçlık vererek gençleri kandırıyorlar. Yöneticilerin ve partinin tanınan isimlerinin yakınlarını işe sokuyorlar” şeklinde konuştu. 

“MİDEM BULANDI”

Geri dönüş süreci ile ilgili Gündüz, “İYİ Parti ilçe başkanımız ile konuyu görüştüm. Bizim derdimizin memleket meselesi olduğunu ve bu yalancılarla yan yana olacağımıza tekrardan yuvama dönmek istiyorum dedim. Başkanımız kırmadı beni. Şimdi beraber siyaset yapıyoruz. AKP’den çok üye istifa ettiği için milleti kandırarak üye yapıyorlar. Midem bulandı bu durumdan. Duramayacağımı hissettim ve geri döndüm. İYİ Parti’de hedeflerim vardı ama beni kandırdılar” ifadelerini kullandı.

# Kocaeli, Büyükşehir

18 Mar 2021 - 20:30 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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