Düzenli yapılan medikal cilt bakımı ile cildiniz canlılığına ve parlaklığına kavuşsun!!

Cildiniz nemsiz kuru çatlak ve kırışık mı görünüyor? O zaman cilt bakımı ile cildiniz canlılığına ve eski güzelliğini kavuşabilir. Medikal cilt bakımı İstanbul Quartz Clinique ’te sıklıkla yapılan bakım ve tedavi kürüdür. Estetik Plastik ve rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Operatör Dr Leyla Arvas, cilt temizliğinin ve güzelliğini geri kazanılmasını sağlayan medikal cilt bakımı yöntemleri ve tedavileri ile cilt kusurlarını düzelebileceğini söylüyor ve ekliyor; profesyonel cilt bakımı ile cildiniz eski canlılığına ve güzelliğine yeniden kavuşabilir.

Cilt bakımı nedir?

Medikal cilt bakımı Quartz Clinique’ te uygulanan profesyonel bakım ve tedavi ürünlerinin uzman ve profesyonel kişi tarafından yapılan cilt bakımı uygulamasıdır. Günlük cilt bakımının yanı sıra medikal cilt bakımı, cildin güzelliğini, sıkılığını, esnekliğini, parlaklığını, güzelleşmesi ni sağlaması bakımından oldukça önemlidir Gözenekleri açık bir cilt her zaman nefes alır ve her zaman temiz kalır. Gözeneklerinizin açık olması cildinizin parlak ve nemli durması sizi olduğunuzdan 10 ile 15 yaş daha genç göstermektedir

Cilt bakımı İstanbul ‘da neden ihtiyaç duyulur?

Cildiniz özellikle hava kirliliği, beslenme şekilleri, mevsimsel nedenler, makyaj uygulamaları gibi çevresel faktörlerden dolayı yıpranabilir. Kimi zaman cilt üzerinde sivilce akne ya da siyah nokta gibi cilt sorunları ile karşılaşabiliriz. Bunları yok etmek amacıyla sıkmak, iğne ile oynamak ya da dokunmak, kozmetik uygulayarak kapatmak yerine düzenli medikal cilt bakımı yaptırılması ile önüne geçilebilir. Medikal cilt bakımıyla cilt derinlemesine temizlenir gözenekler açılır ve kusurlar düzeltilir.

Profesyonel cilt bakımı kimlere yapılır?

Profesyonel cilt bakımı kadın ve erkek 18 yaşını tamamlamış tüm hastalara yapılabilmektedir. Kimyasal bir uygulama olmaması bakımından güvenilirdir

Cilt bakımının faydaları nelerdir?

Cilt bakımıyla yüz derisi çevresel etkenlere karşı daha dayanıklı olur. Temizlenir, siyah nokta ve akne oluşumu engellenir. Kişi daha parlak ve genç bir görünüme sahip olur

Medikal Cilt bakımı aşamaları

Öncelikle cilt temizlenerek bakıma uygun hale getirilir. Temizlenmesi sırasında makyaj kırıntıları, kirler titizlikle arındırılır. Bu arındırma sırasında tonik kullanılır. Tonik uygulamasından sonra peeling uygulanarak ölü hücreler cilt yüzeyinden çıkarılır. Cilt buhar banyosu ile yumuşatılarak gözeneklerin açılması sağlanır. Açılan gözeneklerden siyah noktalar ya da deri altında oluşan yağ bezecikleri çıkarılır. Böylelikle kirli görüntüyü ortadan kalkar. Tonic uygulaması tekrar uygulanarak derinin sıkılaşması ve sarkan derinin toplanması sağlanır. İşlemlerin uzun süre kalıcı olması amacıyla maske uygulamasına geçilir ve cilt üzerinde bir süre bekletilen maske daha sonra temizlenir. Kişinin ihtiyacına uygun serum ve kombine nemlendiriciler ile masaj yapılır. Güneş koruyucu krem sürülerek profesyonel cilt bakımı tamamlanmış olur.

Cilt bakımı hangi aralıklarla yapılmalıdır?

Profesyonel bir cilt bakımı her ay tekrarlanması gereken bir işlemdir. Günlük olarak düzenli temizlemesini cildinizin sağlıyorsanız ve yeterli zamanınız bulunmuyorsa 2 ayda bir de yaptırarak cildinizin nefes almasını sağlayabilirsiniz.

Cilt bakımı fiyatları nelerdir?

Cilt bakımı uygulanan kliniğe hastaya ve cildin ihtiyacına göre değişebilmektedir. Cilt bakımı İstanbul Nişantaşı’nda bulunan Quartz Clinique’te sizleri ağırlamaktan memnun oluruz. Sağlık bakanlığı onaylı merkezlerin internet ve haber sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Quartz Clinique’de uzman estetisyenler tarafından uygulanan Cilt bakımı için +90 212 241 46 24 nolu telefon numaramızı arayarak bizlere ulaşabilirsiniz.