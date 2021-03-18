3’e abone olduk! “0-3”

Kocaelispor sezonun 27. maçında Sancaktepespor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Rakibini Semih, Bahattin Köse ve Batuhan Er’in golleri ile 3-0 kazanan yeşil siyahlılar puanını 52’ye çıkarırken, üst üste dördüncü maçında da 3 gollü galibiyet elde etti.

SEMİH’TEN MÜTHİŞ GOL

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı’ndaki maç öncesi geçtiğimiz gün vefat eden Galatasaray’ın Milli takımın eski futbolcularından Erhan Önal için saygı duruşunda bulunuldu. Kocaelispor maça kalede Bayram, savunmada Semih, Gökhan, Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Mesut, sağda Benhur, solda Burak Süleyman, forvete yakın bölgede Murat Cem ve Yiğitali, ileride ise Tahir 11’i ile başladı. Rakiplerin de bir birleri ile oynadığı haftada sahaya mutlak 3 puan parolası ile çıkan Kocaelispor maça golle başladı. 4. dakikada Gökhan Meral topu ortaladı. Kaleci Turgut’un uzaklaştırmak istediği top Semih’e geldi. Bu futbolcu topun gelişine müthiş vurdu ve sağ doksandan fileleri havalandırdı.

İKİNCİ YARIDA GİRDİLER, GOLLERİ ATTILAR

Attığı golden sonra ataklarına devam eden yeşil siyahlılar, Tahir, Benhur ve Burak Süleyman ile goller kaçırdı. Kalesinde iki pozisyon veren Kocaelispor’da kaleci Bayram gole izin vermedi. Devre Kocaelispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ikinci yarısında Kocaelispor’un oyun üstünlüğü devam etti. İkinci yarının başında Benhur’un yerine giren Bahattin Köse farkı 2’ye çıkaran isim oldu. 73’te de bu kez Batuhan Er, Semih’in pasında kafa vuruşu sonrası attığı golle skoru 3-0’a getirdi.

HAFTAYA ÇARŞAMBA AMED GELİYOR

Kalan sürede üst üste goller kaçıran Kocaelispor maçı 3-0 kazandı ve üst üste dördüncü maçını da 3 gol atarak kazanmasını bildi. Perşembe haftası beklendiği gibi bol kazançlı bir hafta oldu. Ankara Demir ile Afyon 1-1, Erzincan ile de Sarıyer 0-0 berabere kaldı, Amed ise sahasında Çorum’a mağlup oldu. Hekimoğlu ve Uşak ise hata yapmadı. Sancaktepe galibiyeti ile puanını 52’ye çıkaran yeşil siyahlılar üçüncü sıradaki yerini korudu. Kocaelispor haftaya çarşamba Amedspor’u konuk edecek.