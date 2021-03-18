Öğretmen olmak ve geleceğe yön vermek  

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Güneş’in konuşmacı olarak yer aldığı konferansa, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Konferans açılışında, öğretmenlik mesleğinin ve öğretmen okullarının açılışının önemine değinen Dekan Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını eğitime adamış şehit öğretmenleri bir kez daha andı.

"GÜCE ULAŞMANIN YOLU"

Atatürk’ün “Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakâr ve saygıdeğer unsurlarıdır.” sözleriyle konuşmasına başlayan Prof. Dr. Firdevs Güneş, “Geleceğimiz gençliğimize, gençliğimiz de eğitime bağlı. Eğitim bir güç, bu güce ulaşmanın yolu da öğretmendir” dedi. Eğitimde, bilgiden beceriye doğru geçildiğini belirten Prof. Dr. Güneş, öğretmenin geleceğe yön vermesi için neler yapması, hangi becerileri öğrenmesi gerektiği hakkında bilgiler verdi.

"10 KAT DAHA HIZLI"

Öğretmenlik mesleğinin geçmişten günümüze geçirdiği değişime değinen Prof. Dr. Güneş, gelecekte öğretmenlik mesleğini nasıl olacağını aktardı. “Geleceğin öğrencileri 10 kat daha akıllı ve öğrenme hızları da 10 kat daha hızlı olacak” diyen Prof. Dr. Güneş, “Geleceğin cahilleri dil bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacak. Tüm bunları da öğretmenler yönlendirecek.” açıklamasında bulundu. Konferans, soru-cevap bölümü ile sona erdi.