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18 Mar 2021 - 16:49- Gündem G: 18 Mar 2021 - 16:51

SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
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Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait ilanda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacak.

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18 Mar 2021 - 16:49 - Gündem

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