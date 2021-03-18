Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü saat 14.00'te, “Hacı Bayram Mahallesi istiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki idare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacak.
Pay sahiplerinin, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin öncelikli olarak e-GKS aracılığıyla katılmaları önem arz etmektedir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.