Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü saat 14.00'te, “Hacı Bayram Mahallesi istiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki idare Merkezi Hizmet Binasında aşağıdaki gündemle yapılacak.

Pay sahiplerinin, pandemi dolayısıyla alınan önlemler çerçevesinde, toplantıya pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin öncelikli olarak e-GKS aracılığıyla katılmaları önem arz etmektedir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYIN...