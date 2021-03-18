Yavuz'dan İmamoğlu'na gönderme: "Yalancılık tescillendi"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, seçim döneminde gerçekleştirdiği Karadeniz gezisi sırasında 5 Haziran 2019 günü havalimanın yaşanan tartışmada eski Ordu Valisi şimdiki Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiasıyla açılan davanın sonucunda İmamoğlu'na para cezası verildi. Konuyla ilgili Kocaeli Valisi Seddar Yavuz 18 Mart toplantılarının ardından açıklamalarda bulundu. Yavuz İmamoğlu hakkında, "yalancılık tescillendi" dedi.

"YALANCILIK TESCİL EDİLMİŞTİR"

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile davalarının sonucunda yalancılık tescillendi ifadelerini kullandı. Yavuz,"İki Genel Başkan Yardımcısı bir o kadar milletvekili ve parti teşkilatı duruşmaya gidiyorlar. Benim sadece avukatım vardı yanımda başka bir şey söylemeye gerek yok. Fox Tv bana ait değil. Global Tv de bana ait değil. Dolayısıyla dinlenmeyen bir şey yok. Yalan tescil edilmiştir" dedi.