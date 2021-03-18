Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
18 Mar 2021 - 17:15- Asayiş G: 18 Mar 2021 - 17:18

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Derince'de seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.
mask

Kaza,  Derince  Yenikent Mahallesi Venüs Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 41 LH 628 plakalı otomobil, seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları fark eden otomobil sürücüsü, aracı durdurdu. Yangın, kısa sürede büyüyerek otomobilin motor kısmını sardı. Yangını gören vatandaşlar bir yandan durumu itfaiye ekiplerine bildirirken, diğer yandan ise kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir gönüllü itfaiyeci, yangın tüpü ile müdahale ettiği alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından, kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

# Derince

18 Mar 2021 - 17:15 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu mask
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
Komşusunu öldüren sanığa 15 yıl ceza mask
Komşusunu öldüren sanığa 15 yıl ceza
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
Eve gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı mask
Eve gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı
Palu ailesi davasında, Havva Palu tahliye edildi mask
Palu ailesi davasında, Havva Palu tahliye edildi
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi mask
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
"Allah oğlumuzu bize bağışladı" mask
"Allah oğlumuzu bize bağışladı"
İl başkanları, kızını Büyükşehir’de işe sokan MHP’li Ünlü’ye tepkili mask
İl başkanları, kızını Büyükşehir’de işe sokan MHP’li Ünlü’ye tepkili

GALERİ

Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması mask
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun mask
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL