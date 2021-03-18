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18 Mar 2021 - 18:11- Asayiş G: 18 Mar 2021 - 18:14

Cinayet sanığı savunmasında, 'Neden kavga ettiğimizi bilmiyorum' dedi

Karamürsel'de husumetli olduğu öne sürülen Burak Şahin İren’i (33) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Yıldıray Arslan’ın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Arslan, mahkemedeki ifadesinde Burak Şahin İren ile aralarında husumet olmadığını belirterek neden kavga ettiklerini bilmediğini söyledi.

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Olay, 23 Ekim 2020 tarihinde Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Yıldıray Arslan arkadaşı Serhat B. ile birlikte kendine ait otomobille giderken yolda 1 çocuk babası Burak Şahin İren’i aldı. Arslan ile İren arasında otomobilde tartışma çıktı. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’na gelince otomobilden inen üç kişi, yol üzerinde kavga etmeye başladı. Kavga sırasında Yıldıray Arslan, belinden çıkardığı tabancayla Burak Şahin İren’i vurdu. Yıldıray Arslan, polise giderek teslim oldu. Ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İren ise doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SANIK, ARAÇTA SALDIRIYA UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Olaya ilişkin açılan dava, bugün sabah saatlerinde Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam edildi. Davaya tutuklu sanık Yıldıray Arslan ve tarafların avukatı katıldı. Mahkemedeki ifadesinde ölen Burak Şahin İren’in olay yaşanmadan önce kendisini çağırdığını belirten sanık Yıldıray Aslan, “Ben maktulü tanırdım. Selamlaşırdık. Aramızda husumet yoktu. Olay günü kahvede oturuyordum. Serhat beni çağırdı. Telefonumu masada bırakarak yanına gittim. Araca eğildim. Serhat bana 'Bir dakika gelir misin' dedi. Araca bindim. 'Sen benim hakkımda konuşuyormuşsun' dedi. Aracı hareket ettirdi. Sonra devam etti. O ara telefonu çaldı. Telefonu açınca, 'Yıldıray'ı yakaladım' dedi. Ben şaşırdım. Biraz gittikten sonra sol arka kapıdan Burak araca bindi. Elinde poşet de vardı. Araca biner binmez, 'O Yıldıray abi hoş geldin. Bakalım mezarını bulabilecekler mi’ dedi ve küfredip yumruk attı. Araç hareket ederken Burak vurmaya başladı. El frenini çekince Serhat da bana vurmaya başladı. Aşağı inen Burak bana dışardan, Serhat da içeriden vuruyordu. Serhat'tan kurutulunca yere düştüm” dedi.

“SİLAH PATLADI VE BEN KAN GÖRMEDİM”

Olay günü kendisini çağıran kişilerin kendisini neden darp ettiğini bilmediğini ifade eden tutuklu sanık Yıldıray Arslan ifadesinin devamında, “Çok dayak yediğim için bir ara bayılacaktım. Çok yara aldım. Silah kasık boşluğumdaydı. Çıkarıp bir el ateş etmek istedim. Sırt üstü yerdeydim. Burak sürekli vuruyordu. Serhat da yüzüme vuruyordu. Ben o sıra silahı mermiyi ağzına verirken tabanca patladı. Patlama sesiyle birlikte Burak sol tarafa doğru üstümden kalktı. Sonra ben ayağa kalktım. Serhat koşmaya başladı. Birkaç kez de düştü. Ben çok darbe almıştım. Burak bağırıyordu ancak ben kendisinde hiç yara görmedim. Olay yerine başka biri geldi. 'Yıldıray yapma' dedi. Silahı geri karın boşluğuma koydum. Burak'ı hastaneye götürmeye çalıştılar. Olayın şoku ile bir taksi çağırıp karakola gittim. Silahı teslim ettim. Olay anlattığım gibi meydana gelmiştir. Aramızda hiç alacak verecek yok. İmkanı yok. Bizim bir samimiyetimiz yok" dedi.

SAVCI KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN CEZALANDIRMASI YÖNÜNDE MÜTALAA VERDİ

Savcı, sanık Yıldıray Arslan’ın kasten öldürme suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, müşteki vekilleri ile sanık müdafisine talep ettikleri sürenin verilmesine, soruşturmanın örneğinin istenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe ertelendi.
# Kocaeli, çocuk

18 Mar 2021 - 18:11 - Asayiş

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