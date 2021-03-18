Ergün’den Gergerlioğlu yorumu “Terörle mücadelede başarılı uygulamalar değil”

Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bilim, Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Nihat Ergün, bugün partisinin il binasına gelerek basın toplantısı düzenledi. Toplantıya Ergün’ün yanı sıra İl Başkanı Adem Koç, ilçe başkanları ve parti yöneticileri katıldı. Ülke ve kent gündeminin değerlendirildiği toplantıda ilk konuşmayı il Başkanı Adem Koç gerçekleştirdi. Çanakkale Zaferini kutlayarak ve şehitlere rahmet okuyarak konuşmasına başlayan Adem Koç, “Bugün il Binamızda Genel Başkan Yardımcımız Nihat Ergün’ü ağırlıyoruz. Kendisinden uzun süreler kent olarak, ülke olarak hizmetler aldık. Siyaseten çok şey öğrendik kendisinden” ifadelerini kullandı ve sözü Nihat Ergün’e bıraktı.

“SESSİZ KALAMAZDIK”

Sağlık sorunları nedeni ile bir süredir sahadan uzak olduğunu ifade eden Ergün, geçirdiği ameliyat sonrası sağlığına kavuştuğunu ve sahaya döndüğünü söyledi. Ergün konuşmasında, “Bundan sonra Kocaeli de ve diğer illere teşkilat mensuplarımız ile birlikte olacağız. Bugün 18 Mart. Devletimiz için çok önemli bir zafer. Anadolu’nun bize vatan olmasında çok önemli bit katkısı var bu zaferin. Bu zaferin, yeni bir şuur oluşmasında çok büyük katkısı oldu” dedi. Deva partisi birinci yılını tamamladı diyen Ergün, “Birinci yıl etkinliklerinde Kocaeli teşkilatlarımız sahada esnafımız ile bir araya geldi. Türkiye’nin bu gidişatında sessiz kalamazdık. Bu vicdani ve ahlaki sorumluluğun alınması gerekiyordu. Çok şükür bir yıl olmadan, partimizin büyük kongresini gerçekleştirerek teşkilatlanmalarımızı tamamladık. Toplumsal bir destek olmasaydı, 9 ayda gerçekleştirmek mümkün olmazdı” dedi.

“MAHKEME ÜYELERİ BAKANLAR TARAFINDAN TEHDİT EDİLİYOR”

Ülkede bir medya ambargosu olduğunu ifade eden Ergün, “Bir medya ambargosu var. Yerel medya ulusal medyaya oranla daha özgür. Ulusal medyada her şey parsellenmiş. Kimin ne yazacağı, ne konuşacağı belirlenmiş. Biz bunları geçmişte yaşadık. Bu kötü adetlerin hiçbir şey kazandırmadığını gördük. Bu kötü adetlere geri dönmüş bulunmaktayız. Bunlar eskilerin adetleriydi. Ülkenin en büyük meselelerinden biri basın özgürlüğü meselesidir, ifade özgürlüğü meselesidir. Bir ülkede hukukun üstünlüğü yerine keyfilik hakimse, o ülkenin gelişmesi mümkün değil. Anayasa’nın maddelerinin hiçe sayıldığını görüyoruz. Mahkeme üyeleri bakanlar tarafından tehdit ediliyor. Hukukun olmadığı yerde gelişme olmaz” ifadelerini kullandı.

“5-6 YILDIR İYİ YÖNETEMİYORUZ”

Gençlerimiz ülkeyi terk ettiğini ifade eden Ergün, “Biz gençlerimize sesleniyoruz. Gitmeyin, gelin ülkemize sahip çıkalım. İyi yönetiliyoruz. Son 5-6 yıldır iyi yönetilmiyoruz. Uluslararası alanda dostumuz kalmadı. İşsizlik almış başını gidiyor. Gırtlağa kadar hazine borca batmış. Bir liralık işler 10 liraya mal edilmiş. Millet bugün onların parasını ödüyor. Demokrasisi en hızlı bozulan 3 ülkeden biri haline geldik. Diyorlar ki bize dış güçler kumpas kuruyorlar. Bunlar 5-6 yıl önce aynı kuruluşlardı, bizi iyi gösteriyorlardı. Sorun dış güçlerde değil, iç güçlerde. İçerde işlerimizi doğru yapmıyoruz. Bir an evvel hukuka, demokrasiye dönmemiz gerekiyor” dedi.

“YANLIŞLARIN İTİRAFNAMESİDİR”

Ergün sözlerinin devamında, “Bir hafta önce bir yargı reformu paketi açıklandı. Son 6-7 yıldaki yanlışların itirafı anlamına geliyor. O yapılan yanlışların itirafnamesidir. Ekonomik reform paketi açıklandı, o da ekonomideki yanlışların itirafnamesiydi. Bu yanlışları yapanların, bu yanlışları düzeltecek kabiliyetleri kalmamıştır” dedi. Ergün, “En büyük yanlışlardan biri partili cumhurbaşkanlığı olmasıdır. Mevcut anayasa bile Cumhurbaşkanına parti başkanı olmasına izin vermiyor. Cumhurbaşkanlığından tarafsızlık yemini istiyor. Öbür partilerle her zaman tartışacak mecburen. Peki o zaman tarafsızlık yemini ne olacak. ‘Yol yaptık da CHP’liler geçemez mi dedik’ diyor. Tarafsızlık bakışlarınızda, sözlerinizde olmalı” dedi.

“ADAY OLMAYACAĞIM”

Partizanlık ve adam kayırmanın hat safhada olduğunu vurgulayan Ergün, “Bütün bankaların yönetimlerine partililerine atadılar. Bankacı olması gerekmiyor. Bütün dünya Türkiye finans sistemine inanmıyor. Bankalara pehlivanları kimler atadı. Dış güçler mi atadı. O kadar işler rayından çıkmış ki, dağıtanların toplaması mümkün değil. Bunu toplayacak yetkin insanlarımız var. DEVA Partisine bunları toparlayacak yetkinlikler var. DEVA Partisi Türkiye’nin şansı oldu. Mevcut partiler sıkılaşmış. Bir delik bulup giremezsiniz. Benim siyasi kariyer planım yok. Ben önümüzdeki seçimlerde milletvekili adayı olmayacağım. Belediye başkanı adayı olmayacağım. Sırf gençlerin önünü açmak için çalışacağız. Bunların hepsini oldum zaten. Bunları yeni genç arkadaşlar, yeni simalar yapacak” dedi.

CİNBİR’E TEPKİ

İzmit Kaymakamlığının AKP Kongresi olduğu gün, DEVA Partisi standına Durumdan vazife çıkaran yerel idareciler bazen oluyor. Maalesef kendisini farkı bir duruma yerleştiren Vali ve Kaymakamlar var. İzmit’te olan da durumdan vazife çıkaran bir arkadaşımız. . Geçmişte gördük. Kaymakamlar ve Valiler bütün siyasi partilere eşit davranmalı. Yaptıkları yanlıştan vazgeçsinler” dedi. Ameliyat olduğu süreçte AKP Kocaeli teşkilatının kendisine yaklaşımı sorusunu cevaplayan Ergün, “Kocaeli’de bizim arkadaşlarımızın hepsinin insani ilişkiler devam ediyor Kocaeli de böyle bir sorun yok. Ben aradığım zaman arkadaşlarım ile görüşebiliyorum. ÜST düzeyde kötü örnekler olabilir” dedi.

“TERÖRLE MÜCADELEDE BAŞARILI UYGULAMALAR DEĞİL”

Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin kaldırılması ile ilgili soruları yanıtlayan Ergün, “Türkiye’de milletvekillerinin dokunulmazlığı meselesi son yıllarda örselendi. En son örneğini Enis Berberoğlu olayında yaşadık. Mahkemelerin kararları bazın yanlış olabilir. Bir milletvekilinin yargılanması için önce dokunulmazlığının kaldırılması gerekir. Bireysel başvuruyu beklemeden, adalet bakanlığı aracılığı ile teskereyi gönderdi. Adalet bakanlığı göndermeyebilirdi. Sonuçlanması bekleyebilirdi. Geçmişte göndermediği oldu. Kızdığı adamların dosyalarını gönderiyor. Enis Berberoğlu’nda alan şey Gergerliğolu için de geçerli. Bu demokrasi açısında sorunlu bir meseledir. Bunları 90’lı yıllarda yaşadık. Terör ile mücadele bunlar başarı getiren uygulamalar değil. Bunları yapmamalıyız. Bunları yaparak terör örgütünün propaganda gücünü arttırırsınız. Neden işlerini kolaylaştıran faaliyetler yapıyorsunuz. Bunu düşünmeyecek tecrübesiz arkadaşlar değil. İktidar ortaklarının manevi baskısı ile yanlış yaptıklarını bile bile yapıyorlar. Bilerek yanlış yapılıyor” dedi.

“BİZ PARTİ KAPATMALARA KARŞIYIZ”

HDP’nin kapatılması tartışmalarına da değinen Ergün, “Parti kapatmak doğru bir şey değil. İktidar partisi 2 defa kapatılma davası açılmış bir parti olarak bunları biliyor. 2007 yılında Anayasa değişikliğine teşebbüs ettikleri için kapatma davası açıldı. İlk defa yargı kararı ile hükümet devrilecekti. Suç işleyenleri alın yargılayın 6 milyon insan oy vermiş. Bu insanlar bizim irademizin bir anlamı yok demeyecek mi? Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir kürsü konuşması vardı. Parti kapatmalara komple kaldırılması gerektiğini savunuyordu. Biz parti kapatmalara karşıyız. Partiyi kapatmak bir siyasi partiyi öldürmektir. Yaşatın, kendi içinde tartışsınlar. Kendi içlerinde zaten tartışmalar var. Parti kapatmak çare değil. MHP’nin kongresi olduğu gün, hediye gibi dava açılması demokrasi açısından iyi değil” dedi.