Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 81 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 777’e yükseldi. Toplamda 35 milyon 787 bin 480 test yapıldı. Bugün yapılan 184 bin 452 testten, 20 bin 49 yeni vaka sayısı, 902 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 950 bin 603 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 615 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 770 bin 638’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 503 olduğu açıklandı.
18 Mar 2021 - 21:35- Gündem Güncelleme: 18 Mar 2021 - 21:36
Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 81 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 49 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.
# covid-19
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.