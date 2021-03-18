Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
18 Mar 2021 - 21:35- Gündem G: 18 Mar 2021 - 21:36

Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 81 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 20 bin 49 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

mask

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 81 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 29 bin 777’e yükseldi. Toplamda 35 milyon 787 bin 480 test yapıldı. Bugün yapılan 184 bin 452 testten, 20 bin 49 yeni vaka sayısı, 902 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 950 bin 603 olduğu, bugün iyileşen 18 bin 615 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 770 bin 638’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 503 olduğu açıklandı.
# covid-19

18 Mar 2021 - 21:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet mask
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı mask
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
Hürriyet, Kiptaş’ı  yakın markaja aldı mask
Hürriyet, Kiptaş’ı  yakın markaja aldı
Kadın Girişimciler Merkezi ile Güçlü Kadın, Güçlü İzmit! mask
Kadın Girişimciler Merkezi ile Güçlü Kadın, Güçlü İzmit!
Başkan Aygün, Çakmak’ı ağırladı mask
Başkan Aygün, Çakmak’ı ağırladı
Söğüt: Köylerimize  gözümüz gibi bakıyoruz mask
Söğüt: Köylerimize  gözümüz gibi bakıyoruz
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi mask
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu mask
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu
"Allah oğlumuzu bize bağışladı" mask
"Allah oğlumuzu bize bağışladı"

GALERİ

Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması mask
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun mask
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL