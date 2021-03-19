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19 Mar 2021 - 10:10- Spor G: 19 Mar 2021 - 10:11

Atıcılardan madalya şov

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı atıcıları katıldıkları turnuvada madalyaları topladılar.

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Türkiye Atıcılık Federasyonu tarafından Mersin’de Trap, Bursa’da Skeet olmak üzere iki ayrı dalda pandemi sonrası ilk resmi müsabakalar gerçekleştirildi. Sezon boyunca milli takım için puan veren 4 müsabakadan biri olan Bahar kupasına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı atıcıları damga vurdu.

TRAPÇILARDAN 5 MADALYA

Trap kategorisinde Mersin’de düzenlenen turnuvalarda büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu sporculardan Nedim Tolga Tuncer altın Murat İlbilgi Gümüş madalya kazandı. Genç Bayanlarda mücadele eden Nisa Nur Aydemir altın, Genç Erkeklerde mücadele eden Süleyman Güvercin bronz madalya kazandı. Yıldız Erkeklerde mücadele eden mavi beyazlı sporculardan Yasin Efe Kesim de altın madalya kazandı. Bu sonuçla turnuvada mücadele eden tüm sporcular madalya ile dönmüş oldu.

TRAP TAKIMI ŞAMPİYONLUĞU BIRAKMADI

Trap kategorisinde son yapılan turnuvalarda da şampiyon olarak önemli başarılar kazanan Büyükşehir Kağıtspor Trap takımıi Büyük Erkeklerde Türkiye şampiyonu olarak unvanını korudu. Kağıtspor’un başarılı sporcularından Süleyman Güvercin’in de içinde olduğu Gençler Kocaeli takımı Türkiye Şampiyonu olarak turnuvadan başarı ile döndü.

SKEETÇİLERDEN ÖNEMLİ DERECE

Skeet kategorisinde Bursa’da düzenlenen turnuvada Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden başarılı sporcu Mustafa Serhat Şahin Büyük erkekler kategorisinde altın madalyanın sahibi olurken elde ettiği başarı ile olimpik takımın kapısını araladı. Turnuvada Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Süha Güray final atışlarına kadar gelerek önemli başarıya imza attı. Final atışları sonucunda 5. olan başarılı sporcu gelecek turnuvalar öncesi güven tazelemiş oldu.

# Kocaeli, Büyükşehir

19 Mar 2021 - 10:10 - Spor

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