Büyükşehir, Aşık Veysel’i türküleriyle anacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vefatının 48. Yılında Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu için anma programı düzenleyecek. Büyük usta ölüm yıldönümünde kendi türküleri ile anılacak.

KONSERVATUVAR EĞİTMENLERİ SESLENDİRECEK

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü ile Sivaslılar Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecek programda, Aşık Veysel’in türküleri Konservatuvar eğitmenleri Nuray Polat ve Sena Açık tarafından seslendirilecek. Eserlerin seslendirilmesinden önce Şehir Tiyatroları Sanatçılarından Semih Eraslan, türkülerin hikayeleri ile Aşık Veysel’in hayatından kesitler anlatacak.

EN SEVİLEN AŞIK VEYSEL ESERLERİ

Yaklaşık 50 dakika sürecek olan programda, Aşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım, Dostlar Beni Hatırlasın, Güzelliğin On Par’ Etmez, Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana, Kara Toprak, Sen Bir Ceylan Olsaydın, Çiğdem Der ki Ben Alayım, Ben Gidersem Sazım Sen Kal Dünyada, Bir Ulu Ağaçtan Bir Yaprak Düşse, Çırpınıp İçinde Döndüğüm Deniz, Keklik İdim Kanadımı Kırdılar” ve “Beni Hor Görme Kardaşım” eserleri seslendirilecek.

SAZ ÜSTATLARI EŞLİK EDECEK

Müzik Yönetmenliğini Rüstem Cem Yılmaz’ın yapacağı anma konserinde ses eğitmenlerine; bağlamada Mustafa Ginesar, Kabak Kemanede Metin Efe, Bateride Kaan Bahadır, Perküsyonda Haluk Dolanbay, Kavalda Cengiz Atlan, Bas Gitarda Sencer Özbay, Klasik Gitarda ve Piyanoda Engin Yaşar eşlik edecek.

YOUTUBE ÜZERİNDEN YAYINLANACAK

Anma Programı, 21 Mart Pazar günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi youtube kanalı üzerinden yayınlanacak. Program 20.00’de başlayacak.