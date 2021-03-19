Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Mar 2021 - 09:50- Gündem G: 19 Mar 2021 - 10:16

Başiskele, Selahattin Eyyubi Caddesi’nde terasman ve reglaj çalışmalarına başlandı

Başiskele Selahattin Eyyubi Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmaları kapsamında yağmur suyu hattı imalatı ve terasman ve reglaj çalışmaları yapılıyor

mask

Sürekli nüfusu artan ve yeni ulaşım ağlarına ihtiyaç duyulan Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Başiskele Belediyesi ve kaymakamlığının bulunduğu Selahattin Eyyubi Caddesi’nde yapılan yenileme çalışmaları kapsamında yağmur suyunu toplayarak dereye aktaracak 350 metre 2,5 çarpı 2 metre boyutunda yapılan menfezin tabliye donatı montajı yapıldı.

YAĞMUR SUYU HATTI YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, caddenin 650 metrelik kısmında terasman ve reglaj çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerinde yağmursuyu hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 2,5 çarpı 2 metre boyutunda, 350 metre uzunluğunda menfez ve 1000 mm çapında 1000 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı yapılıyor.

BÖLGEDE YAŞANAN SU BASKINLARI SONA ERECEK

Yapılan çalışmalar ile birlikte bölgede su baskınlarının önüne geçilecek. Selahattin Eyyubi Caddesi’nde üstyapı için asfaltlama, aydınlatma, kaldırım ve parke yapımı çalışmalarına başlanacak. 3 bin ton asfalt seriminin yapılacağı cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak.

# Kocaeli, Büyükşehir

19 Mar 2021 - 09:50 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir, Aşık Veysel’i türküleriyle anacak mask
Büyükşehir, Aşık Veysel’i türküleriyle anacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet mask
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı mask
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
Hürriyet, Kiptaş’ı  yakın markaja aldı mask
Hürriyet, Kiptaş’ı  yakın markaja aldı
Kadın Girişimciler Merkezi ile Güçlü Kadın, Güçlü İzmit! mask
Kadın Girişimciler Merkezi ile Güçlü Kadın, Güçlü İzmit!
Başkan Aygün, Çakmak’ı ağırladı mask
Başkan Aygün, Çakmak’ı ağırladı
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi mask
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu mask
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu
"Allah oğlumuzu bize bağışladı" mask
"Allah oğlumuzu bize bağışladı"

GALERİ

Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması mask
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun mask
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL