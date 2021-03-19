Başiskele, Selahattin Eyyubi Caddesi’nde terasman ve reglaj çalışmalarına başlandı

Sürekli nüfusu artan ve yeni ulaşım ağlarına ihtiyaç duyulan Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Başiskele Belediyesi ve kaymakamlığının bulunduğu Selahattin Eyyubi Caddesi’nde yapılan yenileme çalışmaları kapsamında yağmur suyunu toplayarak dereye aktaracak 350 metre 2,5 çarpı 2 metre boyutunda yapılan menfezin tabliye donatı montajı yapıldı.

YAĞMUR SUYU HATTI YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, caddenin 650 metrelik kısmında terasman ve reglaj çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerinde yağmursuyu hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 2,5 çarpı 2 metre boyutunda, 350 metre uzunluğunda menfez ve 1000 mm çapında 1000 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı yapılıyor.

BÖLGEDE YAŞANAN SU BASKINLARI SONA ERECEK

Yapılan çalışmalar ile birlikte bölgede su baskınlarının önüne geçilecek. Selahattin Eyyubi Caddesi’nde üstyapı için asfaltlama, aydınlatma, kaldırım ve parke yapımı çalışmalarına başlanacak. 3 bin ton asfalt seriminin yapılacağı cadde 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olacak.