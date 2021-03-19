Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı aynı hafta içerisinde kutlanan İstiklâl Marşımızın kabulünün 100. Yılı ve Çanakkale zaferimizin 106. yılı nedeniyle esnafa duvarlarına asabilecekleri şekilde özel olarak tasarlanmış İstiklal Marşını hediye ettiler. Genel başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun selamlarını ileten gençler, zor bir süreçten geçen esnafa hayırlı işler temennisinde bulundular.
19 Mar 2021 - 10:21- Siyaset Güncelleme: 19 Mar 2021 - 10:32
Gelecek Kocaeli’den esnafa anlamlı hediye
Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Sema Bozaba ile ilçe gençlik kolları başkanları eş zamanlı olarak esnaf ziyaretlerinde bulundular. Ziyaretlerde her esnafın duvarlarına gururla asabileceği İstiklal Marşımız hediye edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.