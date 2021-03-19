19 Mar 2021 - 10:21- Siyaset

Gelecek Kocaeli’den esnafa anlamlı hediye

Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Sema Bozaba ile ilçe gençlik kolları başkanları eş zamanlı olarak esnaf ziyaretlerinde bulundular. Ziyaretlerde her esnafın duvarlarına gururla asabileceği İstiklal Marşımız hediye edildi.