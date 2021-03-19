Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Mar 2021 - 10:21- Siyaset G: 19 Mar 2021 - 10:32

Gelecek Kocaeli’den esnafa anlamlı hediye

Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı Sema Bozaba ile ilçe gençlik kolları başkanları eş zamanlı olarak esnaf ziyaretlerinde bulundular. Ziyaretlerde her esnafın duvarlarına gururla asabileceği İstiklal Marşımız hediye edildi.

mask

Gelecek Partisi İl Gençlik Kolları Başkanlığı aynı hafta içerisinde kutlanan İstiklâl Marşımızın kabulünün 100. Yılı ve Çanakkale zaferimizin 106. yılı nedeniyle esnafa duvarlarına asabilecekleri şekilde özel olarak tasarlanmış İstiklal Marşını hediye ettiler. Genel başkan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’nun selamlarını ileten gençler, zor bir süreçten geçen esnafa hayırlı işler temennisinde bulundular.

19 Mar 2021 - 10:21 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
AKP’li Şeker’den  Koç Grubu’na teşekkür  mask
AKP’li Şeker’den  Koç Grubu’na teşekkür 
Yıldız’dan Andımız kararı tepkisi  mask
Yıldız’dan Andımız kararı tepkisi 
YRP’den Bilgili’ye ziyaret  mask
YRP’den Bilgili’ye ziyaret 
MHP’de kongre günü! Kocaeli teşkilatları güç kaybetti mask
MHP’de kongre günü! Kocaeli teşkilatları güç kaybetti
İYİ Parti üst kurul delegesi istifa etti mask
İYİ Parti üst kurul delegesi istifa etti
HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı mask
HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açıldı
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi mask
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu mask
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu
"Allah oğlumuzu bize bağışladı" mask
"Allah oğlumuzu bize bağışladı"

GALERİ

Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması mask
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun mask
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL