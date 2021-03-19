Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Mar 2021 - 10:32- Gündem G: 19 Mar 2021 - 10:36

8 yaşındaki SP hastası Miray'ın 'ilk adım' mutluluğu

 Dilovası'da doğuştan Serebral Palsi (SP) hastası olan Miray Zeynep Kazak (8), hayırseverlerin kendisine özel yaptırdığı yürüteçle ilk adımlarını attı.

mask

Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi’nde yaşayan Yüksel ve Aysel Kazak çiftinin 3 çocuğundan biri olan Miray Zeynep, doğumda beyninin oksijensiz kalması sebebiyle SP hastası olarak dünyaya geldi. Beyin fonksiyonlarını tam olarak kullanamadığı için yürüyemeyen Miray Zeynep Kazak’a, hayırsever iş insanlarının destekleriyle özel yürüteç yapıldı. İlk adımlarını atan Miray Zeynep, “Okula, parka gitmek istiyorum, arkadaşlarımla oynamak istiyorum.” dedi.

"ONLAR SAYESEİNDE İLK ADIMIMIZI ATTIK"

Kızının 8 yaşında ilk adımını attığını söyleyen Aysel Kazak, “Miray Zeynep prematüre olarak dünyaya geldi. 7 aylık doğmuştu ve bu nedenle kuvözde kaldı. Kuvözde kaldığı için de oksijensiz kalmış ve bedensel anlamda sıkıntı olmuş. Kızım yürüyemiyor. Çok şükür halimize, ilk adımımızı bu cihazımızla attık. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi şeyler bekliyor bizi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Yaşıtlarına göre büyümesi çok güzel ilerliyor. Adımlarımızı atmamız için hayırseverlerin ön ayak olması gerekiyordu. Çok büyük destekleri oldu. Onlar sayesinde ilk adımımızı attık. Hayırsever arkadaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘EN BÜYÜK HAYALİM ELİNDEN TUTUP OKULA GÖTÜRMEK’

Miray Zeynep'in okumayı çok istediğini söyleyen Aysel Kazak, “Hayalim, kızımın bağımsız yürüyebilmesi. Tek başına birçok şeyi başarabilmesini istiyorum. Bu konuda umutlarımız da var. Zeynep çok dolu bir çocuk. Özellikle okumayı çok istiyor. Arkadaşlarıyla oynamayı çok istiyor. Elinden tutup, ben de onunla okula gitmek istiyorum. Kızım ile çok büyük hayallerimiz var. İnşallah hepsini gerçekleştireceğiz. Zeynep’in ilk adımını attığını gördüğüm anda çok değişik bir duygu hissettim. İnsanın evladının ilk adımını atmasını görmeyi tarif edemezsiniz. Bu anlatılmaz, yaşanır. Benim en büyük hayalim elinden tutup, onu okula götürmek, parka götürmek. İnşallah hepsi gerçekleşecek” şeklinde konuştu.

‘ZEYNEP ADIMLARINI ATMAYA BAŞLADI’

Zeynep’in gelişiminin ilerleyen dönemlerde daha iyi olacağını söyleyen hayırsever Abdulmenaf Çelik ise, “Zeynep bu anlamda yardım ettiğimiz yedinci çocuğumuz. Zeynep’in durumunu duyduktan sonra yardımcı olmak istedik ve kendisine gelerek ölçülerini aldık. İş insanlarından gerekli olan maliyeti topladıktan sonra Zeynep’in cihazının siparişini verdik. Şu an Zeynep adımlarını atmaya başladı. Gelişimi ilerleyen dönemlerde daha iyi olacak inşallah. Yalnızca Zeynep değil, onun gibi birçok insanımız var. Onların hayatını kolaylaştırmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.
# yardım, çocuk

19 Mar 2021 - 10:32 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir’den "Sağlık Çalışanlarına Vefa” resim yarışması mask
Büyükşehir’den "Sağlık Çalışanlarına Vefa” resim yarışması
Büyükşehir, Aşık Veysel’i türküleriyle anacak mask
Büyükşehir, Aşık Veysel’i türküleriyle anacak
Başiskele, Selahattin Eyyubi Caddesi’nde terasman ve reglaj çalışmalarına başlandı mask
Başiskele, Selahattin Eyyubi Caddesi’nde terasman ve reglaj çalışmalarına başlandı
Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! mask
Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet mask
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı mask
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi mask
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu mask
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu
Eve gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı mask
Eve gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı

GALERİ

Bilgi Köprüsü tek bir ağızdan haykırdı: Çanakkale Geçilmez mask
Bilgi Köprüsü tek bir ağızdan haykırdı: Çanakkale Geçilmez
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması mask
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun mask
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL