Tavşantepe Cemevi’nde hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin İzmit Tavşantepe’de yapımını üstlendiği Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Cemevi’nde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yer tesliminin ardından hızlı bir şekilde çalışmalara başlayan Büyükşehir, eşgüdümlü çalışmayla yapının kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor.

VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP DOĞRULTUSUNDA

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda çalışmalarına yön veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özellikle dini ve kültürel ihtiyaçların karşılanması taleplerini geri çevirmiyor. Bu kapsamda vatandaşlardan gelen talebi değerlendiren Büyükşehir, İzmit’te bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Vakfı Tavşantepe Cemevi’nin yapımını gerçekleştiriyor.

KISA SÜREDE TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Çalışmalar kapsamında sıva ve dış cephe kaplaması için dış cephe iskelesi kuruluyor. İç cephede duvar örümü tamamlanırken mekanik ve elektrik tesisatlarının yapımı da devam ediyor. İç cephe alt sıvaya da kısa sürede başlanması planlanıyor.

BÜYÜKAKIN HER ZAMAN YANIMIZDA

Çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğini kaydeden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi Başkanı Ali Ekber İncesu, Büyükşehir ve Başkan Tahir Büyükakın’a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Taleplerinin hızlı bir şekilde değerlendirildiğini vurgulayan İncesu, Başkan Büyükakın’ın desteğini hiçbir zaman esirgemediğini ve her zaman yanlarında olduklarını kaydetti. İncesu, Cemevi’nin tamamlanmasının ardından bölgenin büyük bir ihtiyacının karşılanmış olacağını dile getirdi.

TOPLAM 920 METREKARE

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Tavşantepe Cemevi 230 metrekare taban alanına sahip ve toplam inşaat alanı 920 metrekare. İhale kapsamında mevcut binanın dış cephe kaplaması en üst ibadethane katı ve ibadethane katına hizmet eden zemin katta giriş holü, kitaplık alanı mekanik hacimleri yapılacak. En üst katta ibadethane mahali, dede odası ve lokma odası tadilatları gerçekleştirilecek.