Büyükşehir’den "Sağlık Çalışanlarına Vefa” resim yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Sağlık Çalışanlarına Vefa” resim yarışması düzenliyor. Son katılım tarihi 9 Nisan olan yarışma okul öncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik.

SON BAŞVURU TARİHİ 9 NİSAN

Pandemiyle mücadelede en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmek ve bu zorlu süreçte bir nebze olsun motivasyonlarını arttıracağı düşüncesiyle "Sağlık Çalışanlarına Vefa” adlı resim yarışması düzenliyor. Vefa için okul öncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor. Sağlık Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen “Sağlık Çalışanlarına Vefa Resim Yarışması” son başvuru tarihi 9 Nisan 2021.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA

“Sağlık Çalışanlarına Vefa” resim yarışmasına Kocaeli genelinde ikamet eden sürekli olarak okula gelen okul öncesi ve ilkokul öğrencileri katılabilecek. Yarışma 2 farklı kategoride yapılacak. Okul öncesi öğrenciler kendi içinde, ilkokul öğrencileri ise kendi içinde değerlendirilecek. ÖğrenciIer yarışmaya 25 cm x 35 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış yalnız bir eserle katılabilecek. Her türlü boya malzemesi (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.) kullanmaları serbest. Yarışma takvimi içinde teslim edilmeyen resimler, kırışmış ve yıpranmış resimler, siyası amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren resimler değerlendirmeye alınmayacak.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya gönderilen resimlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt kısmına; Öğrencinin adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, okulun ismi, ebeveynin adı-soyadı, adresi ve telefon numarası yazılacak. Belirtilen bilgiler yazılmalı ve değerlendirme esnasında bu bilgilerin gözükmemesi sağlanmalıdır, bilgi içermeyen resim değerlendirmeye alınmayacaktır. EserIer Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No:5 İzmit Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecek.

BİLGİ İÇİN WWW.KOCAELİ.BEL.TR

Yarışmaya son katılım tarihi 9 Nisan 2021 Cuma. Dereceye giren eserlerin duyurulma tarihi 21 Nisan 2021 Çarşamba, ödül töreni ise 23 Nisan 2021 Cuma günü yapılacak. Yarışma sonuçları www.kocaeli.bel.tr adresinden duyurulacak. Yarışmaya katılacak eserler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak olan değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek. Yarışma için ayrıntılı bilgi www.kocaeli.bel.tr adresinden alınabilecek.

İlkokul Öğrencilerinin Ödülleri

Her katılımcıya Akıl ve Zekâ Oyunları Kitabı. İlk onuncuya ise;

Bisiklet + Tablet + Eğitici Robot + Miniyup + DGS Plus + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS Plus + Akıl Oyunu + Sanat Seti + Kitap Seti + Değerler Eğitimi Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS Plus + Akıl Oyunu + Sanat Seti + Kitap Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS Plus + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS Plus + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + Sanat Seti

Bisiklet + DGS + Sanat Seti

Okul Öncesi Öğrencilerin Ödülleri

Her katılımcıya Düşünme Becerilerini Geliştirme Kitabı. İlk onuncuya ise;

Scooter + Eğitici Robot + Öğrenci Eğitim Kiti + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Scooter + Öğrenci Eğitim Kiti + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Scooter + Öğrenci Eğitim Kiti + Miniyup + DGS + Sanat Seti

Scooter + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti + Değerler Eğitimi Seti

Scooter + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Kavram Seti + Sanat Seti

Scooter + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Scooter + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Scooter + Miniyup + DGS + Sanat Seti

Scooter + Miniyup + Sanat Seti

Scooter + DGS + Sanat Seti