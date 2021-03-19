Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Mar 2021 - 10:50- Gündem G: 19 Mar 2021 - 10:51

Büyükşehir’den "Sağlık Çalışanlarına Vefa” resim yarışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okul öncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik “Sağlık Çalışanlarına Vefa” resim yarışması düzenliyor.

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Sağlık Çalışanlarına Vefa” resim yarışması düzenliyor. Son katılım tarihi 9 Nisan olan yarışma okul öncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik.

SON BAŞVURU TARİHİ 9 NİSAN

Pandemiyle mücadelede en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına minnettarlığımızı ifade etmek ve bu zorlu süreçte bir nebze olsun motivasyonlarını arttıracağı düşüncesiyle "Sağlık Çalışanlarına Vefa” adlı resim yarışması düzenliyor. Vefa için okul öncesi ve İlkokul öğrencilerine yönelik resim yarışması düzenliyor. Sağlık Ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen “Sağlık Çalışanlarına Vefa Resim Yarışması” son başvuru tarihi 9 Nisan 2021.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA VEFA

“Sağlık Çalışanlarına Vefa” resim yarışmasına Kocaeli genelinde ikamet eden sürekli olarak okula gelen okul öncesi ve ilkokul öğrencileri katılabilecek. Yarışma 2 farklı kategoride yapılacak. Okul öncesi öğrenciler kendi içinde, ilkokul öğrencileri ise kendi içinde değerlendirilecek. ÖğrenciIer yarışmaya 25 cm x 35 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış yalnız bir eserle katılabilecek. Her türlü boya malzemesi (Sulu boya, pastel boya, kuru boya, yağlı boya vb.) kullanmaları serbest. Yarışma takvimi içinde teslim edilmeyen resimler, kırışmış ve yıpranmış resimler, siyası amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret ve reklam unsuru içeren resimler değerlendirmeye alınmayacak.

KATILIM ŞARTLARI

Yarışmaya gönderilen resimlerin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacak ve eserin arka yüzünün sol alt kısmına; Öğrencinin adı-soyadı, yaşı, cinsiyeti, okulun ismi, ebeveynin adı-soyadı, adresi ve telefon numarası yazılacak. Belirtilen bilgiler yazılmalı ve değerlendirme esnasında bu bilgilerin gözükmemesi sağlanmalıdır, bilgi içermeyen resim değerlendirmeye alınmayacaktır. EserIer Kozluk Mahallesi Sümer Sokak No:5 İzmit Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi posta ile de gönderilebilecek.

BİLGİ İÇİN WWW.KOCAELİ.BEL.TR

Yarışmaya son katılım tarihi 9 Nisan 2021 Cuma. Dereceye giren eserlerin duyurulma tarihi 21 Nisan 2021 Çarşamba, ödül töreni ise 23 Nisan 2021 Cuma günü yapılacak. Yarışma sonuçları www.kocaeli.bel.tr adresinden duyurulacak. Yarışmaya katılacak eserler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak olan değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilecek. Yarışma için ayrıntılı bilgi www.kocaeli.bel.tr adresinden alınabilecek.

İlkokul Öğrencilerinin Ödülleri

Her katılımcıya Akıl ve Zekâ Oyunları Kitabı. İlk onuncuya ise;

Bisiklet + Tablet + Eğitici Robot + Miniyup + DGS Plus + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS Plus + Akıl Oyunu + Sanat Seti + Kitap Seti + Değerler Eğitimi Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS Plus + Akıl Oyunu + Sanat Seti + Kitap Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS Plus + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS Plus + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + DGS + Sanat Seti

Bisiklet + Miniyup + Sanat Seti

Bisiklet + DGS + Sanat Seti

Okul Öncesi Öğrencilerin Ödülleri

Her katılımcıya Düşünme Becerilerini Geliştirme Kitabı. İlk onuncuya ise;

Scooter + Eğitici Robot + Öğrenci Eğitim Kiti + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Scooter + Öğrenci Eğitim Kiti + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Scooter + Öğrenci Eğitim Kiti + Miniyup + DGS + Sanat Seti

Scooter + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti + Değerler Eğitimi Seti

Scooter + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Kavram Seti + Sanat Seti

Scooter + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Scooter + Miniyup + DGS + Akıl Oyunu + Sanat Seti

Scooter + Miniyup + DGS + Sanat Seti

Scooter + Miniyup + Sanat Seti

Scooter + DGS + Sanat Seti

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit, eğitim

19 Mar 2021 - 10:50 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir, Aşık Veysel’i türküleriyle anacak mask
Büyükşehir, Aşık Veysel’i türküleriyle anacak
Başiskele, Selahattin Eyyubi Caddesi’nde terasman ve reglaj çalışmalarına başlandı mask
Başiskele, Selahattin Eyyubi Caddesi’nde terasman ve reglaj çalışmalarına başlandı
Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! mask
Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet mask
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Olağan Genel Kurul Toplantısı'na davet
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı mask
SGK'dan ait İstanbul ve Kocaeli'nde konut ve mesken satışı
Hürriyet, Kiptaş’ı  yakın markaja aldı mask
Hürriyet, Kiptaş’ı  yakın markaja aldı
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi mask
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu mask
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu
Eve gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı mask
Eve gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı

GALERİ

Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması mask
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun mask
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı mask
Kozalak toplarken yüksek gerilim hattına değince ağır yaralandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL