Sporcular Çanakkale şehitlerini andı

Gebze Belediyesi’nin sponsorluğunda Çanakkale Zaferi ve şehitlerin aziz hatıraları anısına düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Bisiklet Turu’na katılan sporcuları, Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz onurlandırdı. Gebze 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’nda düzenlenen törene Zinnur Büyükgöz’ün yanı sıra AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenay Önder, Yüz Sür Koş Spor Kulübü Başkanı Harun Canbazoğlu, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, belediye başkan yardımcıları Selamet Güner, Sedat Çelik, belediye meclis üyeleri ve sporcular katıldı. Gebze’den Çanakkale Şehitler Abidesi’ne kadar 420 kilometre mesafede pedal çeviren Yüz Sür Koş Spor Kulübü’nün lisanslı 24 sporcusu, Gebze’den aldıkları vatan toprağını ve Türk Bayrağı’nı da Çanakkale’ye ulaştırdı.
"MİNNETLE YAD EDİYORUM"
18 Mart 1915 tarihinde Çanakkale'de üstün cesaret ve özveriyle tarih yazıldığına dikkat çeken Başkan Büyükgöz, "Tarihe altın harflerle, ‘Çanakkale Geçilmez’ yazdıran bu aziz milletin bir ferdi olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümünde; bu toprakları mukaddes vatan toprağı olarak bizlere emanet eden tüm şehitlerimizi, kahramanlarımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aziz şehitlerimizi hatıratına saygı ve kahramanlarımızı anmak üzere düzenlediğimiz ve Çanakkale Şehitler Abidesinde noktalanacak olan bisiklet turuna katılan siz değerli sporcu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.