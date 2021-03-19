Derince spor tesisi zengini oldu



Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu



ÖNCELİK ÇOCUKLAR VE GENÇLERİN

En önemli projelerinin çocuklara ve gençlere yönelik olduğunu her fırsatta dile getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Fatih Mahallesi’ne çok önemli bir tesis daha kazandırdı. Geçtiğimiz yıl Dumlupınar Mahallesi’nde hizmete giren Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi ile ilçeye çok önemli bir proje kazandıran Başkan Aygün, çocuklar ve gençler için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bahattin Çelik Spor Kompleksi ile Fatih Gençlik ve Spor Merkezi de bu alanda özellikle gençlere hitap eden projeler olarak ön plana çıkıyor.



İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Bahattin Çelik Spor Kompleksi’ne giderek, buradaki son durumu yerinde inceledi. Program esnasında Derince Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Eren, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Demir ve Hicran Bozkurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları da hazır bulunarak, tesiste incelemelerde bulundu.



BAHATTİN ÇELİK SPOR KOMPLEKSİ

Başkan Aygün, Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve bölgede tesisleşme noktasında çok önemli bir eksikliği giderecek olan Bahattin Çelik Spor Kompleksi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Projelerinde önceliklerinin daima çocuklar ve gençler olduğunu belirten Başkan Aygün, 3.700 m2 proje alanına sahip olan Bahattin Çelik Spor Kompleksi bünyesinde iki katlı sosyal tesis, kapalı futbol sahası, kafe, seyirci alanı, çok amaçlı salon ve eğitmen odalarının yer aldığını belirtti. İlçeye kazandırdığı projelerden dolayı Başkan Aygün’e teşekkür eden İl Başkanı Ellibeş, “Hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin eğitim ve spor alanında yapmış olduğu hizmetleri yerinde incelemeye devam ediyoruz. Kaliteli malzemeler ve doğru yatırımlarla evlatlarımıza geniş imkanlar sunulmaya devam ediliyor” dedi.