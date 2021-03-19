Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
19 Mar 2021 - 14:32- Spor G: 19 Mar 2021 - 14:34

Derince spor tesisi zengini oldu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nd...
mask


Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu


ÖNCELİK ÇOCUKLAR VE GENÇLERİN

En önemli projelerinin çocuklara ve gençlere yönelik olduğunu her fırsatta dile getiren Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Fatih Mahallesi’ne çok önemli bir tesis daha kazandırdı. Geçtiğimiz yıl Dumlupınar Mahallesi’nde hizmete giren Abdullah Tayyip Olçok Gençlik ve Spor Merkezi ile ilçeye çok önemli bir proje kazandıran Başkan Aygün, çocuklar ve gençler için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Bahattin Çelik Spor Kompleksi ile Fatih Gençlik ve Spor Merkezi de bu alanda özellikle gençlere hitap eden projeler olarak ön plana çıkıyor. 


İNCELEMELERDE BULUNDULAR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçede çeşitli ziyaretlerde bulunan AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte Bahattin Çelik Spor Kompleksi’ne giderek, buradaki son durumu yerinde inceledi. Program esnasında Derince Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Eren, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Demir ve Hicran Bozkurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları da hazır bulunarak, tesiste incelemelerde bulundu.


BAHATTİN ÇELİK SPOR KOMPLEKSİ

Başkan Aygün, Fatih Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ve bölgede tesisleşme noktasında çok önemli bir eksikliği giderecek olan Bahattin Çelik Spor Kompleksi ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Projelerinde önceliklerinin daima çocuklar ve gençler olduğunu belirten Başkan Aygün, 3.700 m2 proje alanına sahip olan Bahattin Çelik Spor Kompleksi bünyesinde iki katlı sosyal tesis, kapalı futbol sahası, kafe, seyirci alanı, çok amaçlı salon ve eğitmen odalarının yer aldığını belirtti. İlçeye kazandırdığı projelerden dolayı Başkan Aygün’e teşekkür eden İl Başkanı Ellibeş, “Hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin eğitim ve spor alanında yapmış olduğu hizmetleri yerinde incelemeye devam ediyoruz. Kaliteli malzemeler ve doğru yatırımlarla evlatlarımıza geniş imkanlar sunulmaya devam ediliyor” dedi. 

# Kocaeli, Derince, eğitim

19 Mar 2021 - 14:32 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sporcular Çanakkale şehitlerini andı mask
Sporcular Çanakkale şehitlerini andı
Korukır, Eyüp’e dur dedi! mask
Korukır, Eyüp’e dur dedi!
Büyükakın, “Amatör spor için aralıksız, durmadan, arı gibi çalışacağız” mask
Büyükakın, “Amatör spor için aralıksız, durmadan, arı gibi çalışacağız”
Atıcılardan madalya şov mask
Atıcılardan madalya şov
Turkcell Kadınlar Ligi Antalya’da oynanacak mask
Turkcell Kadınlar Ligi Antalya’da oynanacak
3’e abone olduk! “0-3” mask
3’e abone olduk! “0-3”
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi mask
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu mask
Barakada kan donduran cinayet! Silahla vurulmuş halde bulundu
Eve gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı mask
Eve gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu mask
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu

GALERİ

Bilgi Köprüsü tek bir ağızdan haykırdı: Çanakkale Geçilmez mask
Bilgi Köprüsü tek bir ağızdan haykırdı: Çanakkale Geçilmez
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması mask
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun mask
Çanakkale Zaferi'nin 106. yılı kutlu olsun
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı mask
Otobüs şoförüne tekme tokat saldırdı
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı mask
Kamyonun altına giren otomobildeki sürücü yaralandı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL