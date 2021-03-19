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19 Mar 2021 - 14:48- Asayiş G: 19 Mar 2021 - 14:53

Silahlı saldırıya uğramıştı, bugün cenazesi toprağa verildi

Körfez'de ağabeyiyle oto yıkama dükkanın önünde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi toprağa verildi.
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Olay, 17 Mart Çarşamba günü Körfez ilçesi Atalar Mahallesi'nde akşam saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Ece ve ağabeyi Ali Ece kendilerine ait oto yıkama dükkanında oturdukları sırada, Ali Ece'nin husumetlisi olduğu iddia edilen O.Y. (52) yanlarına geldi. Ağabeyiyle oturan Ramazan Ece'ye tabancayla ateş eden O.Y., daha sonra ise olay yerinden kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Ramazan Ece, hayatını kaybetti. Polis ise olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsisi tamamlanan Ramazan Ece'nin cenaze namazı, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Cami'nde kılındı. Cenaze namazının ardından tabutun yanına gelen Ece'nin yakını da uzun süre, 'amcam amcam' diyerek gözyaşı döktü. Genç kadın yakınları tarafından sakinleştirilirken, Ramazan Ece'nin cenazesi ise İlimtepe Belen Mezarlığı'na defnedildi.
# Körfez

19 Mar 2021 - 14:48 - Asayiş

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