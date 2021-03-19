Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir ve Giresun illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 1’i aktif, 1’i emekli, 1’i ihraç 3 astsubay ile 6 askeri okul eski öğrencisi toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şahıslardan 7’sinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı belirtildi.
19 Mar 2021 - 14:52- Asayiş Güncelleme: 19 Mar 2021 - 14:54
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı
Kocaeli merkezli dört ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 7’sinin etkin pişmanlıktan yararlandığı öğrenildi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.