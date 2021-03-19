Gölcük, Isparta için pusuya yattı



Misli.com 3.Lig 3.Grup temsilcimiz Gölcükspor, hafta içi mesaisinde Erbaaspor ile oynadığı deplasmanda son saniyede yediği golle 1-0 mağlup olurken, bir seri başlatmak istiyor



ISPARTA HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kırmızı Siyahlılar zorlu ve son derece kritik bir viraja girdi. Gölcükspor çarşamba günü Erbaaspor'a deplasmanda 1-0 yenildi. İyice ateş hattına giren Şimşekler, yarın Isparta 32 Spor'u ağırlayacak. Kırmızı Siyahlı ekibin yeni teknik direktörü Eser Kardeşler, görev geldikten sonraki iki maçta da yenilgiyle üzülürken, yarınki maç için dün hemen çalışmalara başladı. Antrenmanda Erbaaspor maçında ilk on bir başlayanlar saha etrafında koştu, yedek kalanlar ise top çalışmasının ardından yarım saha dar alanda çift kale maç yaptı. Takım bugün son çalışmasını yapacak ve kampa girecek. Maç yarın 14.00’de başlayacak.