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19 Mar 2021 - 14:56- Spor G: 19 Mar 2021 - 14:58

Çanakkale Destanı’nı unutmadılar

Bölgemizin lokomotif kulüplerinden Gebzespor, Çanakkale Destanı’nı unutmadı TÜRK BAYRAĞIYLA GURUR POZU18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Z...
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Bölgemizin lokomotif kulüplerinden Gebzespor, Çanakkale Destanı’nı unutmadı


TÜRK BAYRAĞIYLA GURUR POZU

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümünde kulüp tesislerinde bir araya gelen mor beyazlılar, ay yıldızlı Türk bayraklarımızla gururla poz verdiler. Teknik heyet ve futbolcular, Çanakkale Savaşı’nda vatan ve millet sevgisiyle mücadele eden askerlerimizi saygı, minnet, rahmetle anarken, Gebzespor Teknik Direktörü Eyüp Tutcuoğlu yaptığı açıklamada, “Eşi görülmemiş bir destan yazan kahramanlarımızı, zaferin 106’ncı yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.

19 Mar 2021 - 14:56 - Spor

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