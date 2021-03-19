Çanakkale Destanı’nı unutmadılar

Bölgemizin lokomotif kulüplerinden Gebzespor, Çanakkale Destanı’nı unutmadı
TÜRK BAYRAĞIYLA GURUR POZU
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümünde kulüp tesislerinde bir araya gelen mor beyazlılar, ay yıldızlı Türk bayraklarımızla gururla poz verdiler. Teknik heyet ve futbolcular, Çanakkale Savaşı’nda vatan ve millet sevgisiyle mücadele eden askerlerimizi saygı, minnet, rahmetle anarken, Gebzespor Teknik Direktörü Eyüp Tutcuoğlu yaptığı açıklamada, “Eşi görülmemiş bir destan yazan kahramanlarımızı, zaferin 106’ncı yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadelerini kullandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.