Semih Karadeniz: Çok mutluyum

Sancaktepe maçında attığı müthiş golün yanında Batuhan Er’e asist yapan Semih Karadeniz, bu golü çok beklediğini bellirtti.



ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN

Adım adım hedefe doğru ilerlediklerinin altını çizen Semih, 3-0 kazanılan Sancaktepespor maçının ardından şu şekilde konuştu: Kocaelispor forması altında, bu camia için gol atmayı çok istiyordum. Bu golü çok bekledim. Allah’a şükürler olsun ki nasip oldu. Çok mutluyum. Sancaktepe karşısında hata yapmamamız gerekiyordu. Rakiplerimiz de puan kaybetti ve avantajlı bir konuma da geçtik.



AMED MAÇI ZOR GEÇECEK

Adım adım Play-Off’u garantilemeye gidiyoruz. Sonra da takımı üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bu camia hak ediyor, Süper Lig’e layık bir yer. Hiçbir rakibimizi küçümsemiyoruz. Diri bir takımız. İlk yarılarda rakiplerimiz direnç gösteriyor ancak ikinci yarılarda tempomuz iyi olduğu için sonuca gidiyoruz. Haftaya rakibimiz Amedspor. Zor bir maç olacak. Ciddi bir konsantrasyon isteyen bir karşılaşma. Allah’ın izni ile bu maçı da geçip yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz.