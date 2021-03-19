Semih Karadeniz: Çok mutluyum

Sancaktepe maçında attığı müthiş golün yanında Batuhan Er’e asist yapan Semih Karadeniz, bu golü çok beklediğini bellirtti.
ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN
Adım adım hedefe doğru ilerlediklerinin altını çizen Semih, 3-0 kazanılan Sancaktepespor maçının ardından şu şekilde konuştu: Kocaelispor forması altında, bu camia için gol atmayı çok istiyordum. Bu golü çok bekledim. Allah’a şükürler olsun ki nasip oldu. Çok mutluyum. Sancaktepe karşısında hata yapmamamız gerekiyordu. Rakiplerimiz de puan kaybetti ve avantajlı bir konuma da geçtik.
AMED MAÇI ZOR GEÇECEK
Adım adım Play-Off’u garantilemeye gidiyoruz. Sonra da takımı üst lige çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bu camia hak ediyor, Süper Lig’e layık bir yer. Hiçbir rakibimizi küçümsemiyoruz. Diri bir takımız. İlk yarılarda rakiplerimiz direnç gösteriyor ancak ikinci yarılarda tempomuz iyi olduğu için sonuca gidiyoruz. Haftaya rakibimiz Amedspor. Zor bir maç olacak. Ciddi bir konsantrasyon isteyen bir karşılaşma. Allah’ın izni ile bu maçı da geçip yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.