Çayırovaspor hazırlanıyor: 3-2



Bölgesel Amatör Lig ekiplerimizden Çayırovaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Cevizli Anadoluspor’a 3-2 yenildi. Kartal 75’nci Yıl Stadı’nda soğuk ve sağanak yağmur altında oynanan karşılaşmaya ideale yakın ilk 11 ile başlayan ve ikinci yarının ortalarında daha çok değişikliğe giderek genç oyuncularını sahaya süren Çayırovaspor, skordan ziyade oyunsal anlamda önemsediği mücadelede eksiklerini görmüş oldu. Çekişmeli oynanan ve zaman zaman sertleşen mücadeleyi iki takım yöneticileri takip ettiler. Cevizli Anadoluspor’u galibiyete taşıyan golleri Fatih, Ertuğrul ve Emre Yatan atarken, Ali Akkaya yönetimindeki Çayırovaspor’un golleri Erberk ve Baran’dan geldi.