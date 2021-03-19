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19 Mar 2021 - 14:58- Spor G: 19 Mar 2021 - 15:00

Özgür Solak imzayı attı

Bölgesel Amatör Lig ekibimiz Gebzespor, kalesini deneyimli bir isimle güçlendirdi. Mor beyazlılar, amatör liglerin başarılı isimlerinden, bir dönem Da...
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Bölgesel Amatör Lig ekibimiz Gebzespor, kalesini deneyimli bir isimle güçlendirdi. Mor beyazlılar, amatör liglerin başarılı isimlerinden, bir dönem Darıca Gençlerbirliği formasını da giyen Özgür Solak’ı transfer etti. Gebzespor Başkanı Recep Avcı ve deneyimli yönetici Şener Çelikkaleli, kaleci Özgür ile her konuda anlaşmaya sağlayarak önemli ismi Gebzespor’a kazandırdılar. Başkan Avcı yaptığı açıklamada, “Özgür Solak transferi Gebzespor camiasına hayırlı olsun” dedi. Özgür ise yaptığı açıklamada, Gebzespor forması altında mücadele edecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

19 Mar 2021 - 14:58 - Spor

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