Sancaktepe’nin pankart ayıbı

Kocaelispor’un Sancaktepespor ile deplasmanda oynadığı maç öncesinde pankart krizi yaşandı. Kocaelispor’un tüm deplasmanlarında tribünlere asılan pankartlarla ilgili Sancaktepe tarafı sorun çıkardı. Maçın temsilcisinin onay vermesine rağmen, kulübün ve tesisler amirinin tavrı nedeni ile pankartların asılmasına izin verilmedi. Hodri Meydan Dernek Başkanı Ferhat Uzun maç öncesi Türkiye’nin her yerinde pankartlar ile ilgili bir sorun yaşanmadığını, 80 kilometre uzaklıktaki Sancaktepe’nin uyguladığı tutumu kınadıklarını belirtti.