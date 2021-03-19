Körfez’de tır parklarında ücretsiz servis

Körfez Belediyesi, mahalle aralarında tırların parklanmasının önüne geçmek adına hayata Belde Garajı dışında 30 dönümlük alanda Kabakoz Tır Parkı’nı hayata geçirmişti. Çalışmaların tamamlanması sonrasında hizmet vermeye başlayan tır parkında; şoförlerin araçlarını bıraktıktan sonra gideceği noktaya götürülmesi ve dönüşünde de tekrar tır parkına ulaştırılması için ücretsiz servis imkânı sundu.
ÜCRETSİZ ULAŞIM İMKANI
Tır parkına araçlarını bırakan sürücülere, saat 22.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında köyler bölgesi haricindeki muhtarlık binalarının önünden geliş ve gidişleri için ulaşım imkanı sunulacak. Cumartesi günleri hariç haftanın her günü tır parkına araçlarını bırakan şoförlere sunulacak olan servis imkanı için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.
DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI
Tır parklarının hayata geçmesi ile birlikte Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de mahalle aralarına ve ana caddelerde park halinde bırakılan tırlara yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından trafiği aksatan ve çevre güvenliğini tehdit eden tırlara parklanmalarından dolayı cezai işlem uygulanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.