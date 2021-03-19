Aygün ve Ellibeş Derince’yi turladı 

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, kent genelindeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürürken istişareye verdiği önem doğrultusunda temaslarına da devam ediyor. Başkan Aygün, bu kapsamda gün boyu ilçede temaslarda bulunan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Programlar esnasında Derince Belediyesi Meclis Üyesi İbrahim Eren, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Demir ve Hicran Bozkurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük, ilçe yöneticileri ve teşkilat mensupları da hazır bulundu.



5 NOLU ŞEHİRİÇİ KOOPERATİFİ

Yenikent Mahallesi’nde gerçekleşen ilk ziyarette başkanlar öğle namazının ardından İmam-ı Azam Camii Derneği’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gerçekleşen sohbetin ardından Başkanlar Aygün ve Ellibeş ile beraberindeki heyet 5 Nolu Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi'ni ziyaret etti. Geçtiğimiz günlerde kayınbabası vefat eden Kooperatif Başkanı Niyazi Yağız’a taziyelerini ileten başkanlar, dernek üyeleriyle de sohbette bulundu. Başkanlar Aygün ve Ellibeş ile beraberindeki heyet daha sonra ise birlikte Fatih Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Burada Okul Müdürü Uğur Nazlım ve öğretmenlerle bir araya gelen başkanlar pandemi sürecinde de eğitime yönelik çok önemli adımların atıldığına vurgu yaptı.