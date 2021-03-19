Hürriyet’ten Türk Ocakları’na ziyaret 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir’i makamında ziyaret etti. Hürriyet’e ziyaretinde başkan yardımcısı Nurettin Bulut da eşlik etti. Belediye başkanı Hürriyet yarın kongre yapacak olan ve mevcut şube başkanı Demir’in görevini başkan yardımcısı Mustafa Arha’ya bırakacağı Türk Ocakları kongresinin hayırlı olmasını diledi.



BÜYÜK BEĞENİYLE İZLİYORUZ

Şube başkanı Yücel Alpay Demir ziyaretlerinden ötürü Hürriyet’e teşekkür ederek İzmit’te hayata geçirdiği projeleri büyük bir beğeniyle takip ettiğini belirtti. Demir, Türk Ocakları’nın İzmit’te yapılacak tüm projelere katkı sağlamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi. Ziyarete eli boş gitmeyen Hürriyet, İzmit Belediyesi Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde üretilen Paşa Kılıcı’nı hediye etti.