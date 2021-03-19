Gergerlioğlu Kocaeli’ne bağlandı! “Kocaeli Milletvekiliyim”

Emek ve Demokrasi Güçleri Milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli eski Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bugün basın toplantısı gerçekleştirdi. Eğitim Sen Kocaeli Şube binasında gerçekleşen basın toplantısına 20 Dönem CHP Milletvekili Bekir Yurdagül, EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, TÜM-BEL-SEN Kocaeli Şube Başkanı Erdal Karakuş ve açıklamaya destek veren STK Temsilcileri katıldı. Açıklamaya KESK Kocaeli Şubeler Platformu, Emekli Sen Körfez Şubesi, Emekli Sen Derince Şubesi, MMO Kocaeli Şubesi, Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği, Kocaeli Tabip Odası, Kocaeli Dayanışma Akademisi, ÇHD Kocaeli Şubesi, Dersimliler Derneği, HDP Kocaeli İl Örgütü, HDP İzmit İlçe Örgütü, EMEP Kocaeli İl Örgütü, TİP Kocaeli İl Örgütü, SYKP Kocaeli İl Örgütü, Sol Parti Kocaeli İl Örgütü, Halkevleri Kocaeli Şubesi, Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şubesi, İHD Kocaeli Temsilciliği, Kocaeli Demokrasi Girişimi, Kaldıraç Kocaeli, Kocaeli Kadın Platformu, Kadın Emeği Kolektifi, Kocaeli LGBTİ+ İnisiyatifi, Kocaeli Üniversitesi Dayanışması destek verdi.

“BU VEKALETİ SİZDEN ALDIM”

Basın açıklaması öncesi HDP eski Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu online bağlantı ile gruba ve Kocaeli seçmenine seslendi. Adalet nöbetinin devam ettiğini ifade eden Gergerlioğlu, “Büyük bir haksızlık var. Kocaeli halkının 90 bin oyu vardı. Bu oylar gasp edildi. Milletin iradesinin mücadelesini veriyoruz. Biz kararlılığa devam edeceğiz. Birçok böyle vakalar oldu. Vekillerimiz alıp götürdüler. Ben vekilliği düşürülürken mecliste olan ilk vekil oldum. Moralimi bozmadım, dik durdum. Anlım açık. Genel kurulda olmak, Kocaeli halkının mesajını vermek, Kocaeli Halkının mesajını vermek istedim. Ben bu vekaleti sizden aldım. Bu vekaleti zalimlerden almadım. Kağıt üzerinde vekilliğimi düşürmüş olabilirler. Biz bir adalet nöbeti ile akışı geriye çevirebileceğimiz düşündük. Genel kurulda çıkmama kararı aldık” dedi.

“TÜRKİYE’YE MESAJ VERDİK”

Cumhur İttifakı Milletvekillerinin çaresizliğini görebilirsiniz diyen Gergerlioğlu, “Karşımızda sayısal çoğunluğu olan ses çıkaramayan bir grup vardı. Biz boyun eğmiyorduk. Fiziksel temas olmamasına rağmen gereken cevabı verdik. Akşam 19.30’a kadar kendi irademiz ile mecliste kaldık. Tüm Türkiye’ye mesaj verdik. Kendi arzumuz ile grup kurul alanını terk edip kendi kurul alanına geçtik. 3 gündür buradayız. Tabi burası evimiz gibi değil. Yeter ki halkın onurunu, milletin iradesini ayaklar altına almayalım. İsterlerse gelip burada polis zoru ile alsınlar. Az önce burada değişmez genel başkanımız Ahmet Türk vardı. 90’lı yılları anlattı. Bu ülkenin hali hiçbir zaman değişmeyecek dedi” şeklinde konuştu.

“KAĞIT ÜSTÜNE VEKİLLİĞİMİ DÜŞÜRDÜLER”

Ne derlerse desinler, doğru bildiğimi hep söyledim diyen Gergerlioğlu, “Çıplak aramalar yapıldı, cezaevlerinde zulümler oldu. Kimlik ayırt etmeksizin hak savunduk. Rahatsız oldular. Öfke ile bizi susturmaya çalıştılar. Her meselede haklı çıktık. Bütün hepsi ortaya çıktı. Hepsini yüzlerine çarptık. En azından doğru bir sözün söylendiğini gördüler. Devam eden yargısal bir süreci hızlandırdılar. Hızlıca vekilliğimizi kağıt üstünde düşündüler. Biz koltukların vekili değiliz. Ben vekillikten düşürüldüm ama ben yine de Kocaeli Milletvekiliyim. Ben milletvekili olmadan öncede de halkın sorunları ile ilgileniyordum. Bütün iyi niyetim ile yaptım bunu. Bize destek veren her kesimden insan, teşekkür etti.

“VERDİĞİNİZ OYLAR BOŞA GİTMEYECEKTİR”

Kocaeli halkına Genel merkezden büyük destek olduğunu ifade eden Gergerlioğlu, “Türkiye’ye uluslararası alandan birçok destek var. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bir açıklama yaptı. Eski AKP’li bir vekil izleyici locasında destek verdi. Bu sabah Abdurrahim Aksoy bir kez daha bizi ziyaret etti. Bunun gibi çok destek alıyoruz. Kocaeli halkı yalnız değildir. Lütfen mahsun olmayın. Bizim burada moralimiz yüksek. İnanın ki gece gündüz yayınlardayız. Gayet dinamiğiz. Siz de orada sıkı durun. Haklıyız güçlüyüz. Moralimizi yükselteceğiz. Verdiğiniz oylar kesinlikle boşa gitmeyecekti” dedi.

“KAĞIT ÜZERİNDE KALACAK”

Basın açıklamasını Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri adına, dönem sözcüsü 20. Dönem CHP Kocaeli Milletvekili Bekir Yurdagül gerçekleştirdi. Alınan kararın haksız bir karar olduğunu ifade eden Yurfagül, “Bu kentte yaşayan 90 bin seçmenin oylarıyla meclise gönderilmiş olan bir milletvekilinin; sadece sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımı nedeniyle yargılanması ve milletvekilliğinin düşürülmesi kabul edilemezdir. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvurunun sonucu bile beklenmeden milletvekilliğinin düşürülmesi verilen kararın hukuki değil siyasi bir karar olduğunun en açık göstergesidir. Çok kısa bir süre önce bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan “İnsan Hakları Eylem Planı’nın” daha başlamadan kağıt üzerinde kalacağının göstergesi olan bu durum nasıl bir hukuk garabeti içerisinde olduğumuzu da gözler önüne sermiştir” ifadelerini kullandı.

“90 BİN SEÇMENİN İRADESİ YOK SAYILMAKTA”

Yurdagül açıklamasının devamında, “Tüm bunların üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin kapatılması istemiyle dava açtı. Meclisin 3.büyük partisi durumunda olan HDP'nin kapatılma girişimleri ülkemiz demokrasi güçleri açısından kabul edilemez bir durumdur. Demokrasinin gereği olarak; düşünceyi ifade etme, yayma ve örgütleme, yasaksız ve baskısız siyaset yapma hakkı güvence altına alınmalıdır. Gergerlioğlu, bu kentte ve ülkede nerede bir hak arama mücadelesi varsa oradadır. Bu kentte 90 bin seçmenin seçim iradesi yok sayılmaktadır. Bilinmelidir ki, bu kentte demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini ve barışı savunan tüm emekçiler Gergerlioğlu’nun yanında olacaktır” dedi.