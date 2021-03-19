ATV motor ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Ersoy Kandemir - Bu hafta kaçıncı motor,trafik kazası bu Gölcük’te,bir trafik polisi vardı,millet yaka silkiyordu yok kuralcı yok çok sıkı tutuyor işi diye,emekli oldu,sonuç,Emniyetten sorumlu vali yardımcısı ve İl emniyet müdürünü ilimizde yaşanmasını görmek istemediğimiz bu kazalara karşı daha ciddi önlemler almaya davet eder,o trafik polis beyfendiye de saygı ve selamlarımı yollamak isterim.