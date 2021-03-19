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19 Mar 2021 - 17:31- Asayiş G: 19 Mar 2021 - 19:03

ATV motor ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Gölcük'te ATV motor ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
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Kaza, Yeni köy Mahallesi Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih C. idaresindeki ATV motor ile 41 SA 466 plakalı otomobil Vatan Caddesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Kazada Semih C. ve arkada yolcu olarak bulunan arkadaşı yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

19 Mar 2021 - 17:31 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Ersoy Kandemir - Bu hafta kaçıncı motor,trafik kazası bu Gölcük’te,bir trafik polisi vardı,millet yaka silkiyordu yok kuralcı yok çok sıkı tutuyor işi diye,emekli oldu,sonuç,Emniyetten sorumlu vali yardımcısı ve İl emniyet müdürünü ilimizde yaşanmasını görmek istemediğimiz bu kazalara karşı daha ciddi önlemler almaya davet eder,o trafik polis beyfendiye de saygı ve selamlarımı yollamak isterim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 19 Mart 19:00

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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