MÜSİAD’da yeni başkan İsmail Uslu

Kısa adı MÜSİAD olan Müstakil İşadamları Derneği’nin 21. Olağan Genel Kurulu MÜSİAD Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Genel Kurulunda oy kullanma hakkı bulunan 100 üye, 10 asil ve 10 yedek yönetim kurulu üyesi ile 3 denetleme kurulu üyesini seçti. Genel kurulun divan başkanlığını İlhan Bilgili yaptı. Genel kurulda seçim öncesi yönetim ve denetim kurulu raporları ile gelir gider tabloları oy birliği ile kabul edildi. Programda MÜSİAD’a 10 ve 20 yıllık üyelere plaket takdim edilirken eski yönetime de teşekkür belgesi verildi.

GENİŞ KATILIM

Genel kurula; Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK üyesi Emine Zeynek, Kocaeli Milletvekilleri Sami Çakır ve Mehmet Akif Yılmaz, Radiye Sezer Katırcıoğlu, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ile Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, AKP eski il başkanlarından Şemsettin Ceyhan, çok sayıda davetli ve MÜSİAD İl Başkanı Kadir Şahin, 21. Olağan genel kurulun yeni Bşakanı İsmail Uslu katıldı.

"BÜYÜK BİR AİLEYİZ"

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Başkanı Kadir Şahin, “Mevcut sorunları tespit etmek ve sorunlara çözüm bulmayı öncelikleri arasında almıştır. Toplumun dertleriyle dertlenen sıkıntılarına çözüm bulmak için çabalayan vatan millet sevgisi olan büyük bir ailesiyiz. Bundan sona da ülkemizin geleceği için daha çok üretmeye ve daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Göreve gelecek arkadaşlarımızın MÜSİAD bayrağını daha ileriye taşıyacaklarına eminim. Genel kurulumuzun hayırlara verişle olmasını diliyorum” dedi.

"MÜSİAD’IN ÇALIŞMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

MÜSİAD’ın eski Yöneticisi ve Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, “Yüksek teknoloji yüksek ahlak düsturuyla hareket edip ülkemizi kalkındırmaya kendini adamış MÜSİAD topluluğun benim için ülkemizin vazgeçilmez bir temel yapı taşıdır. Ülkemiz, bir kabuk değişikliğine uğradı. Bunda MÜSİAD’ın çok büyük katkıları var. Biz bu katkıları yaparken küresel güçler durmuyor. Terör ve FETÖ ile yapamadılar şimdi ekonomik olarak yapmaya çalışıyorlar. Bu noktada da MÜSİAD’ın yaptığı çalışmalar çok önemli” dedi.

"EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ"

Aygün’ün ardından söz alan AKP MKYK Üyesi ve Milletvekili Emine Zeybek, “Mesleğimiz ne olursa olsun burası güzel bir aile. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. MÜSİAD bu ülkenin ekonomide bir lokomotifi. Olağan genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Zeybek’in ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, “Ben de üyesi olmaktan gururu duyduğum bu özel müessesinin genel kurulunun hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Görev alacaklara da başarılar diliyorum. Bu şehrin MÜSİAD’ının daha fazla yeni uygulamalar üretmek zorunda” dedi.

"DOĞAYA SAYGILI BİR SANAYİ"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise “MÜSİAD dünyaya eşine az rastlanan müstesna bir kuruluştur. Şehrimiz İstanbul’dan sonra en büyük ekonomi lokomotifi olarak anılmaktadır. Sanayileşme politikalarını icra ederken şehirlerin kaynaklarını da etkin bir şekilde katma değere dönüştürmek esastır. Şehrimizin bir yandan marka değerini oluşturması ve sosyal yapılarını da koruması gerekiyor. Salgın dönemi de bize bazı dönüm noktaları işaret etmektedir. Doğaya saygılı bir sanayileşme modeli gerekmektedir” dedi.

"KOCAELİ PİLOT İL İÇİN UYGUNDUR"

Konuşmasını sürdüren Kaan, “Kocaeli sanayileşme hareketini belirleyen merkez ilimizdir. Sanayileşme şehirlerin özgün değerlerine zarar vermeden planlı bir şekilde yapılması zorunlu. Yeni dönemin en stratejik alanı lojistiktir. Çin İpek yolu hattını ülkemiz lehine en etkin şekilde kullanılması liman işletmeciliğinin çağın gereklerime uygun yapılması gerekiyor. Akıllı liman işletmelerinin yaygınlaştırılması gerekiyor. Gelecek vadeden firmaları desteklemek yerli üretim hamlesini atmak zorundayız. Kocaeli’de bu uygulamalar pilot olarak uygulanmaya uygundur. Ham madde ve emeğe yatırım yapmak önceliğimiz olmalıdır” dedi.

"BÜYÜK ÖLÇÜDE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

Söz alan MÜSİAD’ın yeni başkanı İsmail Uslu ise, “MÜSİAD ülkesi için büyük işlere imza atmıştır. Toplumun ihtiyacı olan çalışmaları tüm alanda gerçekleştirmiştir. Pandemi sürecinde toplumun yaralarına büyük ölçüde merhem olmuştur. Sermayeyi daha aktif ve tabana yayarak daha güçlü kılma prensibini benimsiyoruz. Bölgesel kalkınmada önemli bir yeri olan şubelerimiz ülkemizin kalkınmasına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Yapacağımız çalışmaların hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum” dedi.

"YANINIZDAYIZ"

Son olarak söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise “Ülkelerin ayağa kalkmasında en önemli unsurlardan birinin o ülkenin üretim kapasitesi olduğunu görüyoruz. Günümüzde de ülkenin kalkınmasında siz değerli iş adamlarının varlığını görüyoruz. Üretmeyen milletlerin tarihe yön verme şansı yoktur. Şimdiye kadar yaptıklarınız bundan sonra yapacaklarınıza da çok büyük göstergedir. Hep birlikte bu ülkenin 2023-2053 ve 2071 ideallerine ulaşmak için bu bayrağı taşıyacaksınız. Daha rekabetçi olmanız, yeni pazarlar açılmanız için emrinizdeyiz. Yurt dışı pazarlarında yer almanız için yanınızdayız” şeklinde konuştu.

İSMAİL USLU KİMDİR?

12 yıldır MÜSİAD’da başkan yardımcısı olan İsmail Uslu, 18 yıldır yönetimde yer alıyor. İzmit’te bulunan Renk Mağazası’nın sahibi olan Uslu, İzmit Saraybahçe Belediyesi eski Meclis Üyeliği, KOTO meclis başkan vekilliği ve Fevziye Camii Dernek Başkanlığı yapan Uslu, MÜSİAD’ın Kocaeli şubesinin yeni başkanı oldu.

İSMAİL USLU’NUN YÖNETİMİ

Emre Doğan

İzzet Tanrıkulu

Ali Aydemir

Ferit Kuzgun

Serkan Seyhan

Hüseyin Pancar

Mehmet Dilber

Salih Balcıoğlu

Samet Pala

YEDEK YÖNETİM

Ali Karslı

Mehmet Gökduman

Hasan Çakır

Murat Yıldız

Ramazan Aycan

Coşkun Karakadılar

Emre Yıldız

Yakup Küçük

Serkan Otman

Yusuf Dursun

DENETİM KURULU

Kadir Şahin

Muammer Çelik

İbrahim Yenice

DENETİM YEDEK

Metin Tanta

Metin Atabay

Durmuş Karabacak