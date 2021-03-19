Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vaka sayılarının artış gösterdiği Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu illerle koordinasyon toplantısı yaptıklarını, il yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettiklerini duyurdu.
KISITLAMA UYARISI
Vatandaşlara tedbir uyarısında bulunan Bakan Koca, “Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız” dedi.
YENİ VAKA SAYISI 21 BİNİN ÜSTÜNDE
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 934 hastayla birlikte 21 bin 30 yeni vaka tespit edilirken 87 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında düne göre artış yaşandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.