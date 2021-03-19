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19 Mar 2021 - 21:14- Gündem G: 19 Mar 2021 - 21:36

Bakan Koca'dan Kocaeli açıklaması! "Vaka sayıları artış gösteriyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü vaka sayılarının artış gösterdiği, Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu illerle koordinasyon toplantısı yaptığını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vaka sayılarının artış gösterdiği Kocaeli'nin de aralarında bulunduğu illerle koordinasyon toplantısı yaptıklarını, il yöneticileri ile tedbir ve uygulamaları istişare ettiklerini duyurdu.

KISITLAMA UYARISI

Vatandaşlara tedbir uyarısında bulunan Bakan Koca, “Kısıtlamaları bir daha gelmemek üzere kaldırabilecek olan bizleriz. Virüs yok olmadı, tedbirlere uymak zorundayız” dedi.

YENİ VAKA SAYISI 21 BİNİN ÜSTÜNDE

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre semptom gösteren 934 hastayla birlikte 21 bin 30 yeni vaka tespit edilirken 87 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında düne göre artış yaşandı.
# Kocaeli

19 Mar 2021 - 21:14 - Gündem

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