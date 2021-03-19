22 yıl hapis cezası ile aranan yakayı ele verdi!

Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önceden işlemiş olduğu muhkem eşyayı kırarak hırsızlık suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılan T.Ö. hakkında tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 22 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan T.Ö’nün, Gebze’de olduğunu tespit eden Kocaeli polisi yapmış olduğu operasyon ile hükümlüyü yakaladı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen T.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.