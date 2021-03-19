Alınan bilgiye göre Kocaeli’de daha önceden işlemiş olduğu muhkem eşyayı kırarak hırsızlık suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra serbest bırakılan T.Ö. hakkında tutuksuz yargılandığı mahkeme tarafından 22 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Cezası bir üst mahkeme tarafından onanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan T.Ö’nün, Gebze’de olduğunu tespit eden Kocaeli polisi yapmış olduğu operasyon ile hükümlüyü yakaladı. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen T.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19 Mar 2021 - 21:24- Asayiş Güncelleme: 19 Mar 2021 - 21:25
22 yıl hapis cezası ile aranan yakayı ele verdi!
Kocaeli’de daha önce işlediği hırsızlık suçundan 22 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.