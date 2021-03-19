Personelden Hürriyet’e büyük doğum günü sürprizi

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, hayatı boyunca unutamayacağı bir doğum günü sürprizi ile karşılaştı. İzmit Belediyesi personeli, doğum günü 20 Mart olan Başkan Hürriyet’e sürpriz bir doğum günü hazırladı. Belsa Plaza Hizmet Binasında çalışan tüm personelin içinde olduğu sürpriz doğum gününde Başkan Hürriyet büyük mutluluk yaşadı.

ALKIŞ SESLERİ ARASINDA HERKESİ SELAMLADI

Doğum günü sürprizinden habersiz olan Hürriyet asansörle meclis salonuna çıkarken personel kısa sürede organize oldu. Asansörün kapısının 4. katta açılmasıyla birlikte karşısında çok sayıda personel gören Başkan Hürriyet, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hürriyet’in asansörden inmesiyle birlikte Belsa Plaza’nın 9 katından birden alkış sesleri yükselmeye başladı. Tüm katlarda bulunan personelle göz göze gelen Hürriyet, tarifsiz bir sevinç yaşadı.



"HEP BİRLİKTE BAŞARILI BİR YIL OLSUN"

Özellikle kadın personelin kendisine kalp işareti yapmasına aynı şekilde karşılık veren Hürriyet, tüm katları tek tek selamladı. Doğum günü pastasını alkışlar eşliğinde kesen Başkan Hürriyet, “Hiç beklemediğim bir sürpriz ile karşılaştım. Hep birlikte mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yıl geçirmeyi diliyorum. Tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi. Daha sonra çalışma odasına geçen Başkan Hürriyet, burada da doğum günü tebriklerini ve hediyelerini kabul etti.