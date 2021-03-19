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19 Mar 2021 - 21:27- Gündem G: 19 Mar 2021 - 21:30

Instagram, WhatsApp ve Messenger çöktü

Sosyal medya platformu Instagram, mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Messenger çöktü. Türkiye'de saat 20:25 sıralarında başlayan erişim sorununun tüm dünyada yaşandığı öğrenildi.

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Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ve Messenger ile sosyal medya platformu Instagram'da erişim sorunu yaşanıyor. Edinilen bilgiye göre uygulamaların çöktüğü belirtildi.

TÜM DÜNYA ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR

Türkiye'de saat 20:25 itibariyle başlanan erişimi sorununun tüm dünyada yaşandığı öğrenilirken, platformun yetkililerinden konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Dünya çapında erişim aksaklıklarını tespit eden "downdetector.com" canlı arıza haritasında yer alan bilgiye göre, Instagram'a özellikle Avrupa ve Amerika genelinde erişim sorunu olduğu görülüyor. Uzmanlar, erişim probleminden etkilenen platformların hepsinin Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini belirtiyor.

"KESİNTİLER GLOBAL ÇAPTA"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da Twitter hesabından sorunla ilgili açıklama yaptı. Sayan, yaptığı açıklamada, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurt dışı kaynaklıdır" dedi.

19 Mar 2021 - 21:27 - Gündem

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