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19 Mar 2021 - 23:59- Asayiş G: 20 Mar 2021 - 00:00

Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

 Kocaeli’de sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 kişi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Körfez’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Körfez ilçesindeki 3 farklı adreslerine düzenlenen operasyonda örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen A.Ç, F.K ve A.T. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında işlemleri devam eden şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi. 
# Kocaeli, Körfez

19 Mar 2021 - 23:59 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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