Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Körfez ilçesindeki 3 farklı adreslerine düzenlenen operasyonda örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen A.Ç, F.K ve A.T. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında işlemleri devam eden şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.