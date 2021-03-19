Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Körfez ilçesindeki 3 farklı adreslerine düzenlenen operasyonda örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen A.Ç, F.K ve A.T. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığında işlemleri devam eden şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilecekleri öğrenildi.
19 Mar 2021 - 23:59- Asayiş Güncelleme: 20 Mar 2021 - 00:00
Kocaeli’de PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Kocaeli’de sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 3 kişi Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Körfez’de düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.