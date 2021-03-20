Otobüs sürücüsünü darp eden şahıs serbest kaldı

Alınan bilgiye göre İzmit Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde seyir halinde olan 41 J 0294 plakalı otobüsün şoförü Yılmaz D., durak dışında bekleme konusu nedeniyle otobüs içinde M.U. isimli yolcu ile tartışma yaşadı. Otobüse binen yolcuyu, durakta beklemesi gerektiği konusunda uyaran Yılmaz D. yolcu M.U. tarafından işten attırılmakla tehdit edildikten sonra darp edildi. M.U. olaydan sonra otobüsten inerek olay yerinden kaçarken yaralanan sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aranan M.U. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Kasten yaralama suçundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.U. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"ODA OLARAK ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Konuyla ilgili konuşlan Kocaeli Otobüs ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, “Videodan izlediğimiz kadarıyla yolcu ile arkadaşımız arasında durak dışında bekleme konusunda bir tartışma yaşanıyor. Sonrasında da yolcu, sürücü arkadaşımıza yumruk atıp saldırıyor ve işten attırma tehdidi ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’ın da adını kullanıyor. Biz oda olarak şahıstan davacı olduk, şoför arkadaşımız da davacı oldu, suç duyurusunda bulundu. Polislerimiz şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye çıktı diye biliyorum. Serbest kaldı ama sonrasında süreç devam edecek. Biz oda olarak sonuna kadar arkadaşımızın arkasındayız. Kameralardan da gördük, sürücü arkadaşımız orada can taşıyor sonuçta. Yolcular da tedirgin oldu. Yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz” şeklinde konuştu.