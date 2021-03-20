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20 Mar 2021 - 00:03- Asayiş G: 20 Mar 2021 - 00:04

Kısıtlamaya bir gün kala 400 kişiye ceza!

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında yapılan kontrollerde kural ihlalleri yapan 400 kişiye idari para cezası uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 89 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Korona virüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 19 Mart günü yapılan kontrollerde 3 bin 443 iş yeri denetlenirken 19 bin 927 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde maske takma kuralına uyulmadığı için 141 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 64 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 191 şahsa, karantina tedbirlerine uymayan 3 şahsa ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 1 işyerine olmak üzere toplam 400 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 89 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 779 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 144 araç ve sürücüsü ve okul servisi taşımacılığı yapan 62 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 985 araç kontrol edildi. 
# Kocaeli, koronavirüs

20 Mar 2021 - 00:03 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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