Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konferans yoluyla görüştü. Toplantının ardından sosyal medyasından açıklama yapan Yavuz, "Değerli Kocaelili Kardeşlerim, Sağlık Bakanımız Sn Fahrettin Koca ile İlimizdeki pandemiyi değerlendirdik. Vaka sayıları ve hızlı bulaşan mutant virüs artıyor. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Misafirlikleri iptal edelim. Sosyal hareketliliği azaltalım" ifadelerini kullandı
20 Mar 2021 - 09:51- Gündem Güncelleme: 20 Mar 2021 - 09:55
Vali Yavuz'dan mutant virüs uyarısı
# Kocaeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dr Ersoy Kandemir - Son derece başarısızsa yıllardır yönetilen sağlık müdürlüğü ile ne kadar başarılı olduğunuzu hergün defalarca kanıtlıyorsunuz koronavirüste,bir de mutantı mı çıkmış,Allah sabırlar versin,o iftiracı sağlık müdür yardımcısı Coşkun ile planlama hataları yaparak ne kadar başarılı olmadığınızı üzülerek izlemeye devam eder,Allah’tan Kocaeli Halkına sabırlar dilerim.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.