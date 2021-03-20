Vali Yavuz'dan mutant virüs uyarısı

Dr Ersoy Kandemir - Son derece başarısızsa yıllardır yönetilen sağlık müdürlüğü ile ne kadar başarılı olduğunuzu hergün defalarca kanıtlıyorsunuz koronavirüste,bir de mutantı mı çıkmış,Allah sabırlar versin,o iftiracı sağlık müdür yardımcısı Coşkun ile planlama hataları yaparak ne kadar başarılı olmadığınızı üzülerek izlemeye devam eder,Allah’tan Kocaeli Halkına sabırlar dilerim.