Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Mar 2021 - 10:20- Gündem G: 20 Mar 2021 - 10:21

Büyükşehirden çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği

Büyükşehir, çiftçilere bu yıl da yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği verecek.

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye amacıyla çiftçilere bu yıl da yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği verecek. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere bugüne kadar dane mısır, slajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu, çayır mera karışımları olmak üzere 6100 ton yem bitkisi tohumu destek verildi.

ÇİFTÇİLER ELDE EDİLEN VERİMDEN ÇOK MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı yem bitkisi tohumunun kalitesinden ve elde edilen verimden memnun kalan çiftçilere, talepleri üzerine 2021 İlkbahar döneminde 120 ton sertifikalı dane mısır, slajlık mısır ve yonca tohumu desteği verilecek. Bu kapsamda, çiftçiler yem bitkisi tohumu taleplerini içeren dilekçelerini mahalle muhtarlarına iletiyor. Muhtarlar, fuar alanı içindeki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvuruları ulaştırıyor. Başvurularda Güncel Çiftçi Belgesi veya ÇKS belgesi isteniyor. Tohum dağıtımları İlçelerdeki Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan olan ziraat mühendisleri çiftçilere tohumun ekiminden hasada kadar ücretsiz teknik danışmanlık ve yetiştiricilik konularında eğitim ve bilgi veriyor.

SERTİFİKALI TOHUM VERİMİ VE KALİYEYİ ARTIYOR

Çiftçilere, bölgenin koşullarına uygun, adaptasyon sağlamış verimli ve sertifikalı tohum desteği veriliyor, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Sertifikalı tohum kullanımı, daha sonradan hastalık ve zararlılarla mücadele etmede etkin rol oynuyor.

Kayıt altına alınmış, tarımsal, teknolojik ve morfolojik özellikleri tanımlanmış çeşitlere ait tohumlar her aşaması yetkili kuruluşlar tarafından tarlada ve laboratuvarlarda kontrol ediliyor. Sertifikalı tohumların içerisinde yabancı tohum ve madde olmadığı için hangi tohumu ekerseniz o alınıyor ve ürün kuvvetli gelişim gösteriyor. Çimlenme kabiliyeti yüksek oluyor ve her dekara atılacak tohum miktarında yüzde 25 tasarruf sağlanıyor, bu da maliyeti düşüyor. Toprak nemi ve bitki besin elementlerinden daha iyi faydalanan sertifikalı tohumlar, bitkilerin gelişmesi ve hasat olgunluğuna erişmesi aynı zamanlarda gerçekleşiyor. Kalite ve verim artışı sağlanarak, pazar payı yüksek ürün elde ediliyor. Hibe desteği verilen tohumların kaliteli, sertifikalı, yerli ve milli olması, ekim alanlarında ve hasat sonunda verimde artışlar kaydedildi.

# Kocaeli, Büyükşehir, eğitim, destek

20 Mar 2021 - 10:20 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hatay Arsuz'da kat karşılığı inşaat işi yaptırılacak mask
Hatay Arsuz'da kat karşılığı inşaat işi yaptırılacak
Büro mobilya, mutfak malzemesi ve dikiş nakış malzemeleri satın alınacak mask
Büro mobilya, mutfak malzemesi ve dikiş nakış malzemeleri satın alınacak
İnşaat malzemeleri satın alınacaktır mask
İnşaat malzemeleri satın alınacaktır
Büyükşehirden çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği mask
Büyükşehirden çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği
Öldürülen avukatın ismi adliyede yaşatılacak mask
Öldürülen avukatın ismi adliyede yaşatılacak
Hürriyet’ten Türk Ocakları’na ziyaret  mask
Hürriyet’ten Türk Ocakları’na ziyaret 
Anket Dilovası Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü mask
Yakın arkadaşını tabancayla öldürdü
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı mask
2 hafta önce evlendiği eşine kurşun yağdırdı
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi mask
Kocaeli'de çaya 50 kuruşluk zam geldi
Eve gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı mask
Eve gelen avukatı öldüren zanlı tutuklandı
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu mask
37 yaşındaki vatandaş yatağında ölü bulundu
“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar” mask
“Büyükşehir’de işe sokacağız deyip rozet taktılar”

GALERİ

Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu mask
Yaşlı adamın, önünde can çekişerek öldüğü hastane kusursuz bulundu
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu mask
İş yerinde yangın paniği: 200 güvercin telef oldu
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı mask
Paraşütle düşen vatandaş ağacın tepesinde mahsur kaldı
Bilgi Köprüsü tek bir ağızdan haykırdı: Çanakkale Geçilmez mask
Bilgi Köprüsü tek bir ağızdan haykırdı: Çanakkale Geçilmez
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması mask
Öğretmenlerden Çanakkale konulu sanal sergi çalışması
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Sancaktepe-Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL