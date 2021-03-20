Büyükşehirden çiftçilere yüzde 50 hibeli tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, tarım ve hayvancılığı geliştirmeye amacıyla çiftçilere bu yıl da yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği verecek. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere bugüne kadar dane mısır, slajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu, çayır mera karışımları olmak üzere 6100 ton yem bitkisi tohumu destek verildi.

ÇİFTÇİLER ELDE EDİLEN VERİMDEN ÇOK MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı yem bitkisi tohumunun kalitesinden ve elde edilen verimden memnun kalan çiftçilere, talepleri üzerine 2021 İlkbahar döneminde 120 ton sertifikalı dane mısır, slajlık mısır ve yonca tohumu desteği verilecek. Bu kapsamda, çiftçiler yem bitkisi tohumu taleplerini içeren dilekçelerini mahalle muhtarlarına iletiyor. Muhtarlar, fuar alanı içindeki Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne başvuruları ulaştırıyor. Başvurularda Güncel Çiftçi Belgesi veya ÇKS belgesi isteniyor. Tohum dağıtımları İlçelerdeki Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan olan ziraat mühendisleri çiftçilere tohumun ekiminden hasada kadar ücretsiz teknik danışmanlık ve yetiştiricilik konularında eğitim ve bilgi veriyor.

SERTİFİKALI TOHUM VERİMİ VE KALİYEYİ ARTIYOR

Çiftçilere, bölgenin koşullarına uygun, adaptasyon sağlamış verimli ve sertifikalı tohum desteği veriliyor, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Sertifikalı tohum kullanımı, daha sonradan hastalık ve zararlılarla mücadele etmede etkin rol oynuyor.

Kayıt altına alınmış, tarımsal, teknolojik ve morfolojik özellikleri tanımlanmış çeşitlere ait tohumlar her aşaması yetkili kuruluşlar tarafından tarlada ve laboratuvarlarda kontrol ediliyor. Sertifikalı tohumların içerisinde yabancı tohum ve madde olmadığı için hangi tohumu ekerseniz o alınıyor ve ürün kuvvetli gelişim gösteriyor. Çimlenme kabiliyeti yüksek oluyor ve her dekara atılacak tohum miktarında yüzde 25 tasarruf sağlanıyor, bu da maliyeti düşüyor. Toprak nemi ve bitki besin elementlerinden daha iyi faydalanan sertifikalı tohumlar, bitkilerin gelişmesi ve hasat olgunluğuna erişmesi aynı zamanlarda gerçekleşiyor. Kalite ve verim artışı sağlanarak, pazar payı yüksek ürün elde ediliyor. Hibe desteği verilen tohumların kaliteli, sertifikalı, yerli ve milli olması, ekim alanlarında ve hasat sonunda verimde artışlar kaydedildi.